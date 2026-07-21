La poco conocida ayuda de 115 euros que el Gobierno concede: quién puede pedirla y sus requisitos

Muchas familias desconocen que pueden beneficiarse de una ayuda del Gobierno, al margen de recibir o no el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trata del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) y tiene como objetivo dar una protección adicional a los menores de edad dentro de unidades de convivencia con ingresos bajos.

Esta ayuda puede ser de hasta 115 euros, pero incluso puede ser mayor. En la mayoría de los casos, se otorga a las familias con derecho al Ingreso Mínimo Vital. No obstante, este subsidio se puede conceder de manera independiente al IMV.

¿Cuánto se cobra según la edad del menor?

Las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia varían en función del número de infantes que haya y de su edad. La ayuda es de 115 euros al mes por cada menor de 0 a 3 años, 80,50 por cada uno de los 3 a los 6 años y de 57,50 por cada menor de 6 a 18 años.

El CAPI puede ser solicitado por familias con hijos menores que residan legalmente en España, cumplan los límites de ingresos y patrimonio establecidos y formen una unidad de convivencia según la normativa del IMV.

Los límites del CAPI son más amplios

Aunque no hace falta ser beneficiario del IMV para recibir el complemento, sí hay que cumplir prácticamente los mismos requisitos económicos y de patrimonio que exige este subsidio. Pero los límites del CAPI son más amplios. Es decir, hay familias que ganan demasiado para cobrar el Ingreso Mínimo Vital, pero no tanto para quedarse fuera del complemento.

Límites de renta

Los límites de renta del CAPI dependen de la unidad de convivencia afectada. En otras palabras, varía en función del número de adultos y de menores. Son los siguientes:

Un adulto y un menor: 2.861,04 euros mensuales.

Un adulto y dos menores: 3.521,28 euros mensuales.

Un adulto y tres menores: 4.181,52 euros mensuales.

Un adulto y cuatro menores o más: 4.841,76 euros mensuales.

Dos adultos y un menor: 3.521,28 euros mensuales.

Dos adultos y dos menores: 4.181,52 euros mensuales.

Dos adultos y tres o más menores: 4.841,76 euros mensuales.

Tres adultos y un menor: 4.181,52 euros mensuales.

Tres adultos y dos o más menores: 4.841,76 euros mensuales.

Cuatro adultos y un menor: 4.841,76 euros mensuales.

Otros: 4.841,76 euros mensuales.

Límites de patrimonio

Siguiendo la misma línea de los límites de renta, los de patrimonio funcionan igual: