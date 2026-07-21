Talgo logra unos ingresos de 375,8 millones de euros en el primer semestre de 2026

Talgo ha logrado cerrar el primer semestre de 2026 con unos ingresos de 375,8 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, lo que supone un incremento del 39,% frente al mismo periodo de 2025, en que alcanzó 270,1 millones de euros. Así lo ha confirmado la compañía ferroviaria con sede en Vitoria a través de un comunicado remitido a la prensa. En el documento, la compañía sostiene que sigue avanzando "a buen ritmo y con paso firme para cumplir los objetivos marcados para este ejercicio".

La evolución de los proyectos de fabricación y de los servicios de mantenimiento, unido a un éxito comercial en trayectoria ascendente en el primer semestre, han permitido a Talgo confirmar sus perspectivas para el año 2026 y el cumplimiento de sus objetivos.

En este contexto de aumento de su actividad industrial, el beneficio bruto de explotación (EBITDA) ha tenido una evolución positiva, alcanzado los 31,7 millones de euros (en el primer trimestre fue de 9,8 millones de euros), con un margen resultante de 8,4%, por encima de la previsión media anunciada para 2026 (en torno al 8%). Sin considerar extraordinarios, el EBITDA hubiera ascendido a 34,9 millones de euros, con un margen resultante de 9,3%.

Por otra parte, la deuda financiera neta se sitúa en 496,9 millones de euros, y la compañía mantiene como perspectiva para 2026 situar el ratio DFN/EBITDA en 5,5x. El presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, ha subrayado que la compañía sigue "dando pasos firmes en nuestro compromiso de cumplir los objetivos del ejercicio en esta nueva era de Talgo, centrados principalmente en la actividad industrial, las entregas de los pedidos y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales”.

En cuanto a las perspectivas para este año, Talgo tiene como objetivo alcanzar unos ingresos entre los 700 y los 800 millones de euros y unas adjudicaciones por valor de 1.500-2.000 millones de euros, nivel que ya ha alcanzado durante el primer semestre.

Entregas y nuevos pedidos

La evolución de la actividad industrial ha permitido alcanzar hitos relevantes en los principales proyectos de Talgo: las entregas de las composiciones asociadas a los pedidos adicionales de DSB (Dinamarca) y las entregas de varias composiciones del contrato con DB (Alemania), según calendario previsto, y la continuación de la fabricación de las primeras composiciones del proyecto de Flix (Alemania).

De esta manera, la cartera de pedidos de Talgo crece hasta un nuevo máximo histórico de 6.239 millones de euros, con nuevas adjudicaciones por valor de 2.149 millones de euros y oportunidades comerciales de 13.600 millones de euros en los próximos dos años. "Estas oportunidades están impulsadas por la fuerte demanda en mercados donde Talgo ha demostrado su capacidad tecnológica, especialmente en Europa; las soluciones de larga distancia altamente valoradas por su accesibilidad y eficiencia energética, y la flexibilidad y versatilidad de las plataformas Talgo para satisfacer las necesidades de los clientes", ahonda el comunicado.

Entre los proyectos emprendidos, en el primer semestre destacan la adjudicación de Arabia Saudí de un proyecto de fabricación de 20 trenes de Muy Alta Velocidad y la actividad de mantenimiento por un importe conjunto de 1.332 millones de euros, y por otro, la adjudicación de Uzbekistán del servicio de mantenimiento de sus 6 trenes Talgo durante 10 años por cerca de 80 millones de euros. A esto se suma la adjudicación de Trafikverket (Suecia) de un nuevo contrato en Europa, con un primer pedido en firme para el suministro de trenes diurnos y nocturnos de la plataforma Intercity Talgo 230 y su mantenimiento durante 10 años por un importe de 756 millones de euros.

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Por otra parte, durante este mes de julio Renfe y Talgo han cerrado un acuerdo esencial sobre el proyecto de Muy Alta Velocidad Avril S106. Este acuerdo aborda, entre otros, la transformación de los 15 trenes de ancho fijo en trenes de rodadura desplazable, la planificación de la recepción definitiva de los trenes, el tratamiento de las penalizaciones por los retrasos en la entrega de los mismos, y las mejoras en el contrato de mantenimiento en favor de Tarvia, sociedad participada por Renfe y Talgo.