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Iberdrola ganó un 22% más hasta junio y reafirma sus previsiones a cierre de año

La primera eléctrica del país obtuvo un beneficio neto de 4.340 millones de euros en el primer semestre del año

Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola.

Ignacio Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola. / Iberdrola.

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Iberdrola ganó 4.340 millones de euros hasta junio de 2026, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha avanzado este miércoles la compañía. El beneficio neto ajustado, que excluye plusvalías por la venta de centrales térmicas en México, creció un 8%.

La compañía, que este martes anunció la compra de una distribuidora finlandesa, aumentó un 25% sus inversiones en el periodo, hasta un total de 7.000 millones de euros, con más de la mitad (4.400 millones) destinado al negocio de redes.

De hecho, los activos de redes crecen un 11% hasta cerca de 55.000 millones, principalmente en el Reino Unido (+11%), EE. UU. (+12%) y Brasil (+18%). De ese total, 40.000 millones corresponden a distribución (+6%) y 15.000 millones a transporte, con un crecimiento del 30% en el último año.

Noticias relacionadas y más

A partir de aquí la primera eléctrica española reafirma sus objetivos a cierre de año, cuando espera alcanzar un crecimiento superior al 8% en el beneficio neto ajustado y que estará marcado por mayores activos en redes, sobre todo de transporte y unos 2.100 megavatios adicionales de generación.

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Fuente: El Periódico

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