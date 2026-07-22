Santander eleva un 31% su beneficio hasta los 8.973 millones por la plusvalía de la venta de su filial polaca

El Banco Santander obtuvo un beneficio neto ordinario de 7.328 millones de euros en el segundo semestre de 2026, un 15% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al tirón de del margen de intereses y de las comisiones, así como el aumento de actividad comercial. En términos contables, el beneficio atribuido ascendió a 8.973 millones, un 31% más, gracias a la plusvalía de 1.900 millones generada por la venta de su negocio polaco.

Además de la plusvalía, el beneficio atribuido también incluye 250 millones de euros en costes de reestructuración derivados de la adquisición de TSB a Banco Sabadell. Las cuentas de este trimestre no reflejan el impacto de la futura compra del banco estadounidense Webster Bank, adquisición que fue anunciada en febrero y sigue pendiente de las autorizaciones regulatorias necesarias.

La entidad que preside Ana Botín ha sido el primer integrante de la gran banca en rendir cuentas al mercado este miércoles. Las cifras superan ligeramente las previsiones del mercado. El margen de intereses, la principal fuente de ingresos del grupo, aumentó un 7% en este periodo, hasta los 22.711 millones de euros.

Las comisiones crecieron un 9%, hasta 6.851 millones debido al aumento de la actividad comercial. El banco también siguió ampliando su base comercial: Santander cerró el mes de junio con 182 millones de clientes, doce millones más que hace un año, impulsado por la incorporación de cuatro millones de clientes tras la adquisición de TSB.

El banco reforzó además su colchón de capital. Santander cerró junio con un ratio CET1 del 14%, un nivel que el banco considera compatible con la absorción del impacto de las adquisiciones y con su objetivo de finalizar el ejercicio entre el 12,8% y el 13%.

El entorno de los tipos fijados por el Banco Central Europeo (BCE) ha impulsado los márgenes de la banca en los últimos ejercicios. La atención de los inversores ahora se centra en si las grandes entidades financieras del país tienen la capacidad para sostener la rentabilidad mediante el crecimiento del negocio, el control de costes y la creciente diversidad geográfica.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, valoró de forma positiva los resultados. "Hemos tenido un buen primer semestre, con doce millones de clinemtes más que hace un año. Los ingresos crecen un 6%, los costes bajan y ONE Transformation sigue impulsando la mejora del apalancamiento operativo", manifestó.

Tras completar la desinversión de su negocio en Polonia, la entidad cantábrica ha centrado su estrategia de crecimiento en varias adquisiciones en mercados clave, como TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos.

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