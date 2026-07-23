Ford y Geely compartirán la propiedad de la factoría de Almusafes y producirán cinco modelos en 2028

Ford y Geely han llegado a un acuerdo para compartir la factoría de Almussafes, que producirá cinco modelos. Las dos empresas van a crear una empresa conjunta (joint venture) a la que va a pasar la actual plantilla de Almussafes y que tendrá la propiedad del 100 % de la factoría. Ford poseerá el 66 % de la nueva joint venture y la empresa china el 34 %, según acaban de anunciar las dos empresas. La noticia supone la salvación de la factoría valenciana, que incrementará su plantilla. Las dos empresas aseguran que la nueva Almussafes tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año.

La 'joint venture' se formalizará en el primer semestre de 2027 y los nuevos modelos comenzarán a producirse a partir de 2028. Los cinco coches que se van a fabricar en Almussafes son el actual Kuga, el nuevo Bronco confirmado hace un mes, un nuevo 'crossover' de Ford que será multienergía y dos eléctricos puros de la marca Geely. El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha insistido durante la presentación del acuerdo en que la nueva factoría de Almussafes se resume en "un equipo, dos marcas y cinco productos".

Condiciones de trabajo

Los 4.296 trabajadores de Ford Almussafes pasarán a la nueva empresa y mantendrán las mismas condiciones de trabajo que tienen ahora. La noticia supone un revulsivo para la planta con capacidad para producir más de 400.000 vehículos al año y que este año va a entregar poco más de 90.000 del modelo Kuga.

Jim Baumbick ha asegurado que los nuevos vehículos que va a producir Almussafes estarán listos a finales de 2028.

Victor Young, vicepresidente ejecutivo de Geely Holding Group, ha explicado que la entrada de la compañía en Valencia es un proyecto a largo plazo. El ejecutivo ha explicado que son una empresa global con presencia en Alemania, Reino Unido y ahora Almussafes. "No estamos simplemente para vender. Hemos vendido para invertir en talento local", ha apuntado. El vicepresidente de Geely ha precisado que van a producir dos modelos de SUV eléctricos en Almussafes. El primero de estos dos modelos está previsto que entre en producción en 2028.

La colaboración beneficia a las dos marcas. Por un lado, acelera la expansión de Geely en Europa y por otro impulsa a Ford en su objetivo de disponer cinco de nuevos vehículos de pasajeros (incluyendo los que van a producir en otras factorías) a la venta en 2029.

La nueva 'joint venture' se va a centrar en la producción de vehículos para el mercado europeo. Las dos compañías han recordado que la automoción en Europa está inmersa en una de las batallas competitivas más fieras de la industria automotriz global por la regulación (que fuerza la electrificación), los altos costes de producción y la llegada de nuevos competidores (en referencia a la industria china).

Las dos empresas destacan que con el acuerdo se maximizará la producción en Almussafes. Además, precisan que a falta de la aprobación regulatoria la nueva joint venture comenzará sus operaciones en el primer semestre del año que viene.

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Medio millón de vehículos

Las dos compañías aseguran que la factoría de Almussafes tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año. Para ponerlo en contexto, en 2024 la planta alcanzó su pico de producción con poco más de 400.000 vehículos de las marcas Ford y Mazda.

Fuente: Levante - EMV