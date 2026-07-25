Atención pensionistas: estos son los coeficientes reductores por jubilarse antes de tiempo

En España, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 8 meses. Una edad que muchos trabajadores tienen en mente y cuentan los días para que llegue. Sin embargo, existe la opción de tener una jubilación anticipada. Para ello, es necesario tener cotizados por lo menos 38 años y tres meses. A pesar de esto, no todo son buenas noticias. Si uno decide jubilarse antes de tiempo implica un castigo económico.

Esta opción que permite jubilarse antes de tiempo implica recortes que van del 2,81% hasta un 21%. Todo dependiendo de los meses de adelanto y los años cotizados. Esto se conoce como los coeficientes reductores y también se aplican hasta para las personas que han cotizado 40 años. Estas reducciones se hacen con una clara intención. Equilibrar el sistema de pensiones penalizando a las personas que se jubilan antes de tiempo.

¿Cómo se calculan los coeficientes reductores?

Para calcular los recortes se tienen en cuenta dos variables. Primero los años cotizados y, segundo, los meses que se adelanta la jubilación respecto a esos 66 años y 8 meses que establece la edad ordinaria. A partir de esto, la Seguridad Social marca cuatro tramos de cotización con sus respectivos porcentajes de penalización.

Para las personas que han superado los 40 años cotizados estos son los porcentajes. Si se ha cotizado entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses y se adelanta la jubilación 23 meses, el trabajador perderá un 15% de su pensión de forma permanente. Si el adelanto es de 24 meses, la penalización sube a un 17%.

Cuantos más años se tengan cotizados la penalización será menor

Si la cotización supera los 44 años y los seis meses, la reducción mínima será de un 12%, y se aplica si el trabajador se ha jubilado 24 meses antes. La penalización siempre va a existir, aunque es verdad que, a más años cotizados, esta será menor.

La reducción más importante es para las personas que se jubilen teniendo cotizados menos de 38 años y seis meses. En este tramo pueden a llegar a perder el 21% de su pensión si se jubilan dos años antes. Merece la pena recordar que estas penalizaciones no son temporales, sino que se aplican de por vida.

Otros factores

Para poder optar a la jubilación anticipada hay que tener en cuenta diferentes factores. Esta opción para empezar a cobrar pensiones reduce la edad mínima de jubilación a los 63 años y a los 64 años y 10 meses, en función de los años cotizados.

Existe un requisito imprescindible para poder recibir cualquier pensión contributiva que es haber cotizado al menos 15 años. Si no se cumple con esto solo se puede acceder a una pensión no contributiva. Hay que tener en cuenta que la pensión resultante tras aplicar los coeficientes de reducción debe ser siempre superior a la pensión mínima que correspondería al trabajador si se jubilara en su edad correspondiente.

Aunque se reclame que se supriman los coeficientes reductores, sobre todo para aquellos con una trayectoria larga, el Gobierno no tiene intención de hacerlo. Según ellos, si se hiciera tan solo para los que tienen más de 40 años cotizados supondría un gasto público de 3.358 millones de euros anuales.