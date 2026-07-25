El extranjero compra menos viviendas, pero paga más: la costa retiene al comprador de mayor presupuesto

El comprador extranjero ha levantado el pie del acelerador, pero no ha reducido su presupuesto. Los ciudadanos foráneos adquirieron en el arranque de año alrededor de 27.000 viviendas en España, un 17,6% menos que un año antes, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, este retroceso en el número de operaciones —generalizado en todo el mercado— no se ha traducido en bajadas de precios, ya que este perfil de comprador paga hoy un 8% más caro que un año antes.

La caída en las ventas afectó a los dos grandes perfiles de comprador internacional, aunque fue más intensa entre quienes viven fuera de España. Los extranjeros residentes protagonizaron 16.273 operaciones, un 14,4% menos, mientras que los no residentes adquirieron 10.704 viviendas, un 21,9% menos. La demanda internacional cayó más que el conjunto del mercado, que retrocedió un 11,3%. Su peso descendió desde el 17,8% hasta el 16,5%, todavía una de cada seis compraventas.

"El mercado encadena varios meses de bajadas en el volumen de ventas respecto al año pasado. El crecimiento de los precios continúa, aunque de forma menos agresiva. La demanda, sin embargo, no va a desaparecer, porque sigue siendo muy elevada tanto entre el comprador nacional como entre el internacional. La única forma de acercar la oferta a esa demanda es desarrollar y construir más vivienda, algo que hoy no resulta fácil, especialmente en lugares como la costa española", señala Ziad A. Nassar, consejero delegado adjunto de Huspy a nivel mundial y responsable de su expansión en Europa.

Menos operaciones, mayor desembolso

La pérdida de actividad no se ha trasladado con la misma intensidad al dinero movilizado. El Ministerio solo ofrece datos de valor para las compras de vivienda libre realizadas por extranjeros con residencia fiscal en España. Dentro de este colectivo, el importe medio por operación aumentó un 8,3%, desde 197.915 hasta 214.403 euros.

La tendencia se extiende por el litoral. Las 24 provincias y ciudades autónomas con costa concentraron 22.286 compras extranjeras, un 17,1% menos, aunque su peso sobre el conjunto nacional aumentó desde el 82,1% hasta el 82,6%. Todas registraron menos operaciones internacionales. Sin embargo, entre las 19 provincias litorales con datos completos, el desembolso de los residentes aumentó en 16. Solo descendió en Baleares, Girona y Huelva.

La costa mantiene el interés

Málaga representa es uno de los mejores ejemplos para explicar lo anterior. Los extranjeros compraron 2.715 viviendas, un 27,8% menos. Pese a la caída, el importe medio que pagaron creció un 15,4%, hasta 378.894 euros, el más elevado entre las provincias costeras. Es decir, la provincia pierde volumen, pero conserva una demanda internacional de elevada capacidad económica.

Mismo caso el de Alicante, que continúa siendo el principal mercado internacional. Los extranjeros adquirieron 5.989 viviendas, un 13,3% menos, pero concentraron el 48,3% de todas las transmisiones. De ellas, 4.101 fueron realizadas por no residentes y 1.888 por residentes. Entre estos últimos, el importe medio aumentó un 13,2%, hasta 196.107 euros.

El aumento del presupuesto se repitió en buena parte del litoral. Los precios medios avanzaron un 30,8% en Cádiz, un 28,4% en Castellón, un 21,6% en Tarragona, un 18,4% en Las Palmas y un 15,6% en Valencia. Únicamente Baleares, registra caídas en los precios cercanas al 8%, aunque es uno de los mercados donde es más caro comprar.

Noticias relacionadas

Para Nassar, de Huspy, el descenso de las operaciones no significa que haya desaparecido la demanda. "Hay mucha demanda nacional e internacional. La única manera de acercarla al producto disponible es desarrollar más y construir", sostiene. Sin embargo, "hoy construir no es fácil, sobre todo en lugares como la costa española", mantiene.