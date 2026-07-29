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Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán el próximo año una financiación récord procedente de las entregas a cuenta de los principales impuestos estatales

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

Las autonomías recibirán en 2027 más de 170.000 millones, récord de entregas a cuenta

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EFE

Madrid

Las comunidades y ciudades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta por los impuestos estatales cedidos -como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales-, lo que supone un 8,1 % más que este ejercicio y de nuevo una cifra récord.

El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer esta cifra a los gobiernos autonómicos el día en que estaba prevista la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación, y que finalmente ha sido aplazado al 4 de septiembre como solicitaron las comunidades gobernadas por el PP.

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Si se añade a las entregas a cuenta la liquidación de 2025 -una vez conocidas las recaudaciones reales-, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1 % más que en 2026. lo que Hacienda ha calificado también, en un comunicado, como una transferencia "histórica".

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