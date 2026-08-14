El Gobierno reconoce que la prórroga de Almaraz contribuirá a contener el precio de la luz

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha anunciado a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este viernes la extensión de vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, en vez de en 2027, que es cuando tenía previsto su cierre. El Ejecutivo atribuye esta decisión a la "incertidumbre" en los mercados energéticos internacionales de la guerra de Oriente Medio y la continuidad de la guerra en Ucrania y reconoce que mantener la central cacereña abierta rebajará el precio de la electricidad.

"Esta extensión limitada y coyuntural puede contribuir a moderar la exposición de los consumidores españoles a unos picos de precio no previstos anteriormente y derivados de la crisis, mientras se continúan desplegando las medidas ya en marcha de impulso de renovables y almacenamiento como soluciones estructurales a la exposición y vulnerabilidad que suponen la dependencia de combustibles fósiles importados", reconoce el Ejecutivo en un comunicado.

El Gobierno y las compañías eléctricas pactaron hace seis años el cierre escalonado de todas las plantas nucleares españolas entre 2027 y 2035. El Ejecutivo siempre ha defendido este calendario, mientras que las compañías eléctricas abogaban casi desde el principio por ampliarlo, propuesta que se hizo cada vez más común conforme se acercaba la fecha de cierre de la primera de las centrales, Almaraz.

"Si se dan una serie de hipótesis contempladas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sería posible conseguir el cierre nuclear en 2035. Ese es el plan, pero desde nuestra reflexión y lealtad, creemos que bajo ciertas circunstancias económicas esas centrales tendría sentido que alargasen su vida y se puede hacer", aseguraba José Bogas, hasta hace unos meses consejero delegado de Endesa, una de las tres propietarias de la central (Iberdrola posee el 52,7%; Endesa, el 36%, y Naturgy, el 11,3%) en febrero de 2020, apenas unos meses después de haber acordado el calendario de cierre.

La guerra de Ucrania primero y el conflicto de Oriente Medio después allanaron ese camino, incluso con la recomendación de extensión por parte de la Comisión Europea que ha pedido reiteradamente en los últimos meses a los Estados miembros evitar un cierre “prematuro” de sus centrales nucleares. La última vez hace tan solo un mes, dentro de su Electrification Action Plan, en el que abogaba por "impulsar la prolongación de la vida útil de los reactores existentes, salvo que no sea viable económicamente o sea incompatible con los máximos estándares de seguridad".

Y ha conseguido convencer también al ministerio liderado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen y que estableció tres condiciones para dar su aval a la extensión de Almaraz: que sea segura desde la perspectiva radiológica, que es lo que avaló el Consejo de Seguridad Nuclear en su informe de julio; que garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste a los ciudadanos. Y según el Gobierno las tres se cumplen en el caso de la central cacereña.

Es más, el Ejecutivo atribuye el cambio de paso a la crisis en Oriente Medio, al haber supuesto "una disrupción en el contexto energético global, incrementando y añadiendo volatilidad de forma significativa a los precios de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural" y cuyas consecuencias podrían extenderse "a los próximos años" "según indican organismos internacionales" debido a "los daños en infraestructuras de producción y exportación de combustibles".

"A pesar de estar España más preparada gracias a los avances que se han llevado a cabo en transición energética, este contexto sobrevenido de precios elevados y mayor volatilidad e incertidumbre incrementa la exposición del país, la ciudadanía y el tejido productivo a la vulnerabilidad que supone la dependencia de estos combustibles, en un marco distinto al previsto anteriormente", justifica la orden publicada en el BOE.