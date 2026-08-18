Los aeropuertos españoles marcan un nuevo récord con 67 millones de pasajeros internacionales hasta julio

Ni las olas de calor, ni la inflación que ha encarecido los precios de los viajes y de los alojamientos. España va camino de marcar un nuevo récord de llegadas de turistas internacionales este 2026, en el que, solo en los aeropuertos, ya suma más de 67 millones de pasajeros entre enero y julio, lo que representa un crecimiento del 5,2% con respecto al mismo periodo de 2025 y un incremento absoluto de alrededor de 3,3 millones de llegadas, según datos publicados este España por Turespaña, la agencia estatal del Ministerio de Industria y Turismo.

Las cifras confirman las más que favorables previsiones que el sector turístico español ya había lanzado en el arranque de la campaña estival, convencido de que la crisis en Oriente Medio y los conflictos bélicos en Ucrania y en Israel han desviado a los turistas hacia un destino como España, estable y alejado de vaivenes geopolíticos.

Solo en el séptimo mes, la llegada de viajeros extranjeros por vía aérea ascendió a los 12,4 millones, un 5,8% más que un año antes, con alzas destacadas desde los principales mercados (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Países Bajos), junto con una notable subida interanual de Polonia y Bélgica. Estados Unidos, en cambio, ha experimentado una parada y ha suavizado los datos respecto a los últimos años.

Los flujos desde aeropuertos europeos concentraron el 87,4% del total de pasajeros, con un aumento del 6,1%, en tanto que el mercado americano llegó al 5,7% (+3,1%) y los procedentes de Asia aumentaron un 4,1%. Destacó el incremento de llegadas de pasajeros internacionales de China y Canadá, además de Brasil y México en América. Mientras, las llegadas de los países del Golfo Pérsico siguieron en retroceso, con la excepción de Arabia Saudí, que inició su recuperación.

Británicos y alemanes, a Baleares y Canarias

En concreto, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,9 millones de pasajeros internacionales, lo que supuso el 23,3% del total del flujo de llegadas, con un avance interanual del 6,3%. Baleares fue su principal destino, con una cuota del 26% del total y un avance del 2,3%, seguido de Canarias con una cuota del 20%. Todas las comunidades, excepto Galicia y Asturias, incrementaron notablemente la recepción de llegadas desde aeropuertos británicos este mes de julio.

Desde Alemania volaron 1,6 millones de pasajeros (12,7% del total), con un leve aumento interanual del 0,8%. Baleares repitió como la primera comunidad de destino este mes con una cuota estable del 46,3%. En el caso de los germanos, Catalunya, la Comunidad Valenciana y el País Vasco vivieron un gran alza en julio, en tanto que Canarias retrocedió con alrededor de 9.000 llegadas menos.

Un total de 1,2 millones de pasajeros internacionales procedentes de Italia llegaron a España, el 10,2% del flujo recibido en julio, registrando un crecimiento del 10,2% con respecto a 2025, que benefició a todas las comunidades principales salvo a Canarias. Destacaron las subidas de la Comunidad Valenciana con más de 40.000 pasajeros adicionales; Andalucía, Baleares y el País Vasco, que también registraron notables aumentos de dos dígitos.

Francia emitió 899.715 pasajeros (hay que tener en cuenta que muchos turistas de ese país viajan a España por carretera o en tren). Los franceses supusieron el 7,3% del total y un incremento del 3,7% interanual. Este crecimiento favoreció principalmente a Baleares al anotarse una cuota del 24,4% de las llegadas. Andalucía y Canarias también fueron notablemente favorecidas con aumentos de dos dígitos.

Finalmente, los 560.248 pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total en julio y experimentaron una disminución del 1,7%, debido al descenso en todas las comunidades con la excepción de la Comunidad Valenciana, Canarias, Asturias y Galicia. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Catalunya, que aglutinaron entre las dos el 41,6% de las llegadas.

El despegue del País Vasco

En julio, las seis principales comunidades autónomas en España acapararon el 96,8% del total de llegadas, con aumentos en todas. La Comunidad Valenciana registró una notable subida de dos dígitos (+12,8%) y Canarias fue la que creció menos (+0,3%). Pero sobre el resto de autonomías, la más destacada fue el País Vasco por volumen de pasajeros aéreos internacionales y por su expansión de dos dígitos.

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En cuanto a los aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabezó la lista al recibir 2,3 millones de pasajeros, un 4,6% de crecimiento interanual. Le sigue el aeropuerto de Barcelona-El Prat en segundo lugar, con 2,2 millones de pasajeros (+7,7%). Por otro parte, el centro de conexiones que más creció fue el de Valencia, con un aumento del 15,3%.