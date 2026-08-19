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AVANZA UN 0,02%

El Ibex 35 abre con indiferencia ante el atasco en las negociaciones entre EEUU e Irán

El petróleo se sitúa ya en los 91,7 dólares por barril, ante el recrudecimiento de las tensiones

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press

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Jaime Mejías

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles prácticamente plano, con un ligero avance del 0,02%, que le ha llevado a situarse en los 19.939 puntos tras cerrar ayer en los 19.934 enteros.

Los inversores seguirán pendientes, un día más, de los acontecimientos en Oriente Próximo tras el recrudecimiento de las tensiones en la zona y la posibilidad de que se vea afectado el suministro de petróleo, lo que está impulsando de nuevo los precios del 'oro negro'.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,8% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 91,7 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), encarecía su precio un 0,8%, hasta los 85,6 dólares por barril.

La presión sobre el petróleo

El pasado lunes finalizó el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin de la guerra en Oriente Próximo, sin que por ahora lo hayan conseguido.

Los declarados esfuerzos de EEUU por presionar a Irán para que abra el estrecho de Ormuz y vuelva a la mesa de negociaciones no han dado muchos frutos y el conflicto bélico cumple ya seis meses.

De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado este martes que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito entre las partes el pasado mes de junio.

El portavoz del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recriminado a Estados Unidos que la Administración de Donald Trump "crea que presionar más a Irán le permitirá obtener concesiones que nunca formaron parte del acuerdo" marco firmado entre Washington y Teherán a mediados de junio.

En otro orden de cosas, Trump ha anunciado un aplazamiento de tres días a la imposición de aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para este jueves, tras un acuerdo según el cual se retomaría la construcción del oleoducto Keystone XL, que uniría Nebraska (EEUU) y Alberta (Canadá).

Actas de la Fed y Lagarde en Ginebra

Además, este miércoles se conocerán, tras el cierre del mercado en Europa, las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de su última reunión de política monetaria, al tiempo que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, hablará desde Ginebra (Suiza) en el marco del Foro Económico Mundial.

En el terreno macro, los inversores contarán hoy con algunas referencias macroeconómicas, como el IPC de la eurozona, cuya lectura preliminar de julio mostró una aceleración de una décima en su tasa anual, hasta el 2,9%, por el repunte de los precios de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo.

En Europa, antes de la apertura del mercado se ha publicado el dato de inflación de Reino Unido, que aceleró en julio su tasa anual hasta el 2,9%, tres décimas más que en el mes anterior y su nivel más alto desde marzo, afectada por los precios de la energía.

En este contexto, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Solaria (+3,5%), ArcelorMittal (+1%) e Indra (+0,83%), Repsol (+0,58%) y Ferrovial (+0,47%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Cellnex (-1,39%), Acciona Energía (-0,48%), Banco Santander (-0,29%) y Amadeus e Iberdrola, que se dejaban un 0,25% en ambos casos.

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. París, Londres y Milán avanzaban tímidamente (+0,06%), mientras que Francfort retrocedía casi un 0,2% a las 9.07 horas.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1595 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se moderaba hasta el 3,694%.

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Fuente: El Periódico

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