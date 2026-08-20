El Santander cierra la compra de Webster por 10.800 millones tras seis meses buscando luz verde

Más de medio año después de haberse anunciado, el Santander da por cerrada la compra a través de la cual prevé alcanzar una nueva dimensión en EEUU. La entidad presidida por Ana Botín ha cerrado este jueves la adquisición del banco estadounidense Webster Bank, tras haberla anunciado el pasado 3 de febrero de 2026, por unos 12.500 millones de dólares (10.800 millones de euros).

El Santander da este paso definitivo tras haber recibido las aprobaciones pertinentes, tanto de los diversos reguladores como de sus accionistas. "El banco informa de que con fecha 20 de agosto de 2026 se ha completado la adquisición en los términos previamente anunciados", ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A través de esta adquisición, el Santander logra ampliar su balance en EEUU hasta los 335.300 millones de dólares (290.000 millones de euros).

El último escollo

A principios de este mes, la entidad superó uno de los últimos escollos que se interponían en el camino para cerrar la operación. La Reserva Federal (Fed), liderada por Kevin Warsh tras la salida de Jerome Powell antes del verano, dio el visto bueno a la compra, pese a que al menos dos senadores republicanos habían expresado reservas acerca de la misma, reclamando a las autoridades frenar la operación.

Antes de la apertura del mercado bursátil de este jueves, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster. Será sustituida por Sun Communities. El pasado mes de mayo, los accionistas de la entidad vendida dieron luz verde a la integración de Webster en la red global del Santander. Asimismo, la Oficina del Controlador de la Moneda emitió un dictamen positivo el 12 de junio, al igual que lo hizo el Banco Central Europeo (BCE) el 21 de julio.

El cierre de esta operación se produce solo unas semanas después de que el Santander culminase otra de sus compras internacionales, en este caso en Reino Unido. La entidad española pagó unos 3.300 millones de euros al Banco Sabadell para la compra de su filial británica TSB, tras haber alcanzado un acuerdo inicial en julio de 2025.

Los objetivos de la operación

Entrando en detalles, la operación reforzará el negocio de Santander en EEUU y acelerará el cumplimiento de sus objetivos financieros. Una vez completada la integración, Santander estima que ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 18% en 2028.

Asimismo, estima que la operación generará un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Una vez completada la operación, la mayor parte de los negocios de Webster pasan ahora a integrarse en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos. Hasta el cierre, Santander y Webster han seguido operando de forma independiente.

La financiación de la compra

Para financiar la adquisición, que constituye una de las mayores compras en la historia del Santander, el banco ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este jueves ha quedado ejecutado el aumento de capital con aportaciones no dinerarias aprobado en la junta general ordinaria de accionistas del 27 de marzo para la compra de Webster.

El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título.

El importe efectivo total del aumento de capital ha alcanzado casi los 3.559 millones de euros, siendo el importe nominal total de 164,9 millones de euros y la prima de emisión global de casi 3.394 millones de euros. La totalidad de las nuevas acciones han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas en el día de hoy.

En total, se han emitido 329.846.438 nuevas acciones, que representan, aproximadamente, el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes de la ampliación de capital y el 2,1962% tras la misma.

Tras esta operación, el capital social del banco que preside Ana Botín ha quedado fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una. Todas las acciones pertenecen a la misma clase y tienen los mismos derechos.

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La apuesta por EEUU

Al momento de recibir la luz verde de la Reserva Federal, la presidenta del Santander, Ana Botín, afirmó que las dos entidades "encajan a la perfección". "Juntos, con el apoyo de las plataformas globales, la tecnología y la experiencia de Santander, crearemos un banco más sólido y con la escala necesaria para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y a las comunidades en las que operamos. Esta combinación reforzará nuestra posición en uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo y nos sitúa en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre nuestros competidores en Estados Unidos", sostuvo la banquera.