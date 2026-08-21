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DATOS TURÍSTICOS

Las estancias hoteleras repuntan tímidamente en julio gracias a los extranjeros

Los precios sí exhiben un aumento más acusado, del 5,9% interanual, su mayor alza desde abril de 2025

Imagen de archivo de un hotel de Barcelona.

Imagen de archivo de un hotel de Barcelona. / Toni Albir / EFE

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Jaime Mejías

Madrid

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España alcanzaron los 44,8 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este tímido avance de las pernoctaciones en los hoteles españoles registrado en julio fue consecuencia exclusivamente del repunte de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en un 1,1%, ya que las efectuadas por los residentes españoles bajaron un 1,1% interanual en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos preferidos por los viajeros españoles en julio, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%).

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5,9% en julio respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2025, cuando se dispararon un 7%. Con el repunte de julio, registrado en plena campaña de verano, los precios hoteleros encadenan ya 50 meses de alzas interanuales.

Noticias relacionadas y más

Según Estadística, los hoteles facturaron 156,8 euros de media por habitación ocupada en julio, un 6,8% más que en igual mes del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 119,3 euros, con una subida del 6,6%.

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Fuente: El Periódico

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