Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE
El actual presidente será el único aspirante a la reelección en los comicios del próximo 1 de octubre, sin candidaturas alternativas presentadas
EFE
El actual líder de la CEOE, Antonio Garamendi, será el único candidato que concurra las elecciones a la presidencia de la patronal del próximo 1 de octubre tras concluir el plazo para poder presentar candidaturas alternativas.
Según confirman fuentes de la CEOE, anoche terminó ese plazo para poder presentar candidaturas, lo que deja el camino despejado para que Antonio Garamendi inicie su tercer mandato al frente de los empresarios.
Garamendi (Getxo, 1958) anunció a finales de junio su intención de seguir como presidente de la organización que lidera desde 2018, cuando ganó unas elecciones a las que llegó sin oponentes, tras perderlas cuatro años antes ante Juan Rosell.
Posteriormente, en 2022, Garamendi revalidó su cargo con 534 votos a favor, el 83 % del total, en unos comicios a los que también concurrió la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda. El comité ejecutivo de la CEOE aprobó en 2023 la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos de cuatro años para el presidente de la patronal, una norma que implantó su predecesor, Rosell.
- El barrio de Zaragoza que crece a las puertas de un polígono y con pisos de hasta 4.000 euros el metro cuadrado
- Ya se sabe dónde se verán por televisión los partidos de Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel: Aragón TV dará un partido por jornada y el resto de opciones
- El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
- Dos pisos del centro de Zaragoza salen a subasta en el BOE: ubicación, precio y depósito
- La planificación del Real Zaragoza: un remate final del mercado tranquilo y con dos dudas
- El Real Zaragoza ultima la renovación de Vadillo y descarta definitivamente su salida
- El Nástic hace el agosto con el Real Zaragoza: 1.200 entradas vendidas para un nuevo desembarco blanquillo
- Educación regula las extraescolares en Aragón tras el caso del IES Ítaca: la administración cubrirá al docente salvo en caso de dolo, culpa o negligencia grave