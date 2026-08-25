CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno aprueba por decreto el registro público de 'lobbies' tras el bloqueo en el Congreso
La norma crea un registro estatal para garantizar la transparencia en las actividades de los grupos de interés y su relación con funcionarios públicos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley que da lugar a la creación de un registro "público y obligatorio" de 'lobbies', o grupos de interés, según la terminología utilizada por el Gobierno, con el que se busca lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas, después del fracaso en la reunión de apoyos parlamentarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados.
Tal y como se desprende del comunicado del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la ley regulará "la relación entre los grupos de interés y las personas al frente de puestos públicos susceptibles de recibir influencia". Atendiendo al curso legal de la norma, entrará en vigor cuando se publique Boletín Oficial del Estado (BOE), y deberá ser convalidada por el Congreso en el plazo máximo de 30 días.
Más concretamente, la norma a la que ha dado luz verde el Gobierno crea un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La regulación de los 'lobbies'
Del mismo modo, el real decreto-ley detalla quiénes tienen la consideración de grupo de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibir esa influencia. Así, según esta norma, son grupos de interés "las personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal y/o cargo público".
Por otro lado, se considera actividad de influencia toda comunicación directa o indirecta de un grupo de interés con el personal y/o cargo público susceptible de influencia, realizada por cualquier medio o canal, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas públicas, o en la elaboración, modificación o aprobación de proyectos normativos, en beneficio de intereses propios o de terceros.
En cuanto a los sujetos susceptibles de recibir influencia, el Gobierno fija la línea en "el personal y/o cargo público que desempeñe funciones públicas con la capacidad de intervenir en la formulación, ejecución o supervisión de políticas públicas, elaboración normativa o procesos de decisión administrativa, dentro de la administración general del Estado y su sector público institucional".
El Registro, por otro lado, buscará "garantizar la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollan dichos grupos" en sus relaciones con el personal y/o cargo público susceptible de recibir influencia. La inscripción será obligatoria, y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que será responsable de su gobernanza y gestión. "Los datos que contenga el Registro de grupos de interés deberán estar disponibles y accesibles a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno", precisa el Ejecutivo.
Otra de las disposiciones que incluye la norma consiste en que el personal público susceptible de influencia estará obligado a hacer públicas en el Portal de la Transparencia, en el plazo de un mes desde su celebración, todas las reuniones y contactos que mantengan con grupos de interés inscritos en el registro
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Fuente: El Periódico
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