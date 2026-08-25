Los municipios del Reino de los Mallos aceptan cortes en A-132 pero con "vigilancia total"

Los ayuntamientos del Reino de los Mallos y la Comarca de la Hoya de Huesca han evaluado de forma positiva la reunión de el lunes con el Gobierno de Aragón sobre las obras de la A-132, aunque han advertido de que mantendrán una "vigilancia total" sobre el cumplimiento de los compromisos alcanzados. En una declaración institucional emitida este martes, los consistorios de Agüero, Santa Eulalia, Bailo, Murillo de Gállego, Ayerbe y Las Peñas de Riglos consideran que el encuentro del lunes con la Consejería de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística ha permitido abrir "por primera vez" una interlocución "real y estructurada".

Esta reunión viene después de meses de reclamaciones de los afectados para mejorar la planificación y la comunicación de las obras de la carretera A-132. Las entidades locales entienden que, aunque llega tarde, la creación de un comité, comisión u órgano de participación en el que esté representado el territorio y el tejido empresarial de la zona es "bienvenido y necesario".

Entre los acuerdos alcanzados figura que toda la información relacionada con cortes, incidencias y planificación de la carretera será comunicada exclusivamente por la Administración y no por la empresa concesionaria. Mientras, el Gobierno de Aragón sumirá la supervisión directa de la seguridad vial y del cumplimiento de las condiciones de la obra por parte de la empresa adjudicataria.

La declaración recoge además que, en caso de utilizarse la A-1205 como vía alternativa durante los cortes, quedará restringida al tráfico local y ligero, prohibiéndose el paso de vehículos pesados. Aunque los municipios mantienen sus reservas sobre la necesidad de un nuevo cierre completo de la A-132, aceptan el calendario previsto entre el 14 y el 30 de septiembre como un ejercicio de "responsabilidad" para facilitar la finalización de las obras, una vez concluido el periodo de máximo riesgo de incendios.

No obstante, las entidades locales advierten del "gran coste social, empresarial y organizativo" que suponen estas restricciones, aunque expresan su confianza en que las nuevas medidas de coordinación permitan evitar situaciones de vulnerabilidad para los afectados. La declaración institucional recuerda el compromiso del consejero Octavio López de estudiar una alternativa para los futuros trabajos en los primeros viaductos en la zona del pantano, con el objetivo de compatibilizar las obras con la movilidad y servicios esenciales.

Los municipios subrayan que actúan "con responsabilidad, rigor y determinación" para defender la seguridad de sus vecinos y la legalidad las actuaciones. Al mismo tiempo, concluyen con el compromiso de mantener "una colaboración leal y constructiva" con el Gobierno de Aragón, aunque remarcan que permanecerán "vigilantes" para exigir el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos.

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La declaración institucional también incluye un reconocimiento a los efectivos que participaron en la extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos.