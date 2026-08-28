Balance desde el 1 de enero
Pedriscos, heladas, incendios y olas de calor ya han causado este año daños por más de 441 millones en el campo español
Solo por las fuertes tormentas de agosto, que han afectado a nueve de comunidades autónomas, la empresa Agroseguro estima que se pagarán sobre 50 millones en indemnizaciones
Las adversidades climáticas que ha sufrido España este año, lo que incluye inundaciones, pedrisco, sequías e incendios, suman ya 441 millones de euros en indemnizaciones para el campo, según datos dados a conocer por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), cuyos responsables se han reunido esta semana con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para informarle sobre sus trabajos. En concreto, con datos provisionales hasta el 26 de agosto, la superficie asegurada afectada por algunos de estos fenómenos asciende ya a 1,28 millones de hectáreas.
Solo este mes de agosto, la intensidad de las tormentas de granizo han hecho que este sea el "agosto de más siniestralidad de la historia del seguro agrario", con daños en 54.600 hectáreas de cultivo aseguradas e indemnizaciones estimadas en unos 50 millones de euros. La mayoría de los daños son por pedrisco o granizo, con casi 49.200 hectáreas damnificadas. Las pérdidas se han concentrado principalmente sobre cultivos leñosos y herbáceos de verano, entre los que destacan el viñedo, el almendro, los cítricos y otros frutales, el maíz, el girasol y las producciones de huerta.
Así, desde principios de año, las borrascas del invierno, los episodios de granizo y viento, las heladas de primavera, el calor intenso de los meses de verano y el pedrisco y las tormentas intensas de las últimas semanas han provocado importantes daños sobre todo en cultivos agrícolas, con casi 326 millones de euros, principalmente en cultivos herbáceos, frutales, viña, hortalizas, cítricos, fresón, frutos rojos y frutos secos.
Los siniestros por incendios en explotaciones aseguradas han afectado, por su parte, a 16.377 hectáreas, con una indemnización prevista de unos 2,7 millones de euros. Según Agroseguro, el fuego ha provocado daños sobre todo en montes y terrenos sin aprovechamiento forestal. Las pérdidas ocasionadas por el fuego en el sector agrario, aunque han aumentado en los últimos dos años, pero son menores frente a las ocasionadas por otros riesgos como sequía, heladas o pedrisco.
Las tormentas de agosto han provocado siniestros que han afectado principalmente a las siguientes comunidades autónomas:
Comunidad Valenciana
Las tormentas del pasado día 20, las que más se ensañaron en la zona, llegaron acompañadas de fuertes vientos y pedrisco (reventón térmico) y ocasionaron daños en los cultivos de caqui y cítricos y, en menor medida, en uva de vino y almendro. La comarca más afectada fue la Ribera del Júcar, donde el caqui ha sido el cultivo que ha sufrido mayores daños, especialmente en los términos municipales de Guadassuar, Alzira, L'Alcúdia y Massalavés.
Murcia
El mismo día 20, las tormentas provocaron daños por pedrisco en diversos puntos de la Región de Murcia; el cultivo más afectado fue en este caso el almendro en la comarca del Noroeste, seguida por la comarca Centro.
Aragón
Durante los primeros 10 días de agosto, esta comunidad se vio muy afectada por una sucesión de fenómenos tormentosos que provocaron daños de elevada intensidad y que se repitieron los días 22 y 23; aunque afectaron a todas las provincias resaltan los daños en Zaragoza y Teruel. Los cultivos más afectados son frutales, uva de vino, hortícolas, almendro, maíz y soja, según Agroseguro.
Castilla-La Mancha
Los días 9 y 11 de agosto se registraron lluvias acompañadas de pedrisco en numerosos municipios en Cuenca y Albacete, con daños en un gran número de cultivos. Los daños se agravaron con una nueva tormenta el día 20, con especial incidencia en la uva para vino, ya que la zona afectada presenta una marcada tradición vitivinícola, según subrayan fuentes de la entidad.
La Rioja y Navarra
En estas dos autonomías hubo tormentas de pedrisco los días 8, 10, 22 y 23. Los cultivos con mayor superficie siniestrada son los herbáceos extensivos (maíz y girasol), uva, hortalizas y frutales; también hubo pérdidas en la denominación de origen de las Peras de Rincón de Soto.
Catalunya
Aunque se han producido tormentas de "extraordinaria magnitud", los daños se han concentrado en zonas urbanas, periurbanas o de escaso cultivo, según Agroseguro. El pasado 14 de agosto, se produjo el siniestro de pedrisco más destacable de la zona que provocó daños a los campos de maíz de la comarca leridana de La Noguera; también se registraron daños por viento en la zona sur colindante, que afectaron a las últimas recolecciones de pera conferencia, que estaban ya en una fase avanzada de la campaña.
En el resto de las comunidades también se han producido eventos tormentosos, aunque menos significativos, según Agroseguro, que ha mencionado los daños en el tabaco de Extremadura (Jaraíz de la Vera, en Cáceres) y en olivar y almendro en Granada y Jaén.
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Fuente: El Periódico
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