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Ingeniería

La española Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo: suministrará agua potable a casi tres millones de personas en Azerbaiyán

La compañía hispalense ha sido seleccionada para llevar a cabo la ingeniería de esta infraestructura por dos de los mayores actores globales del agua y la energía del mundo: PowerChina y ACWA Power

VÍDEO | La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo

VÍDEO | La sevillana Savener se adjudica una de las mayores desaladoras del mundo / EL CORREO

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Clara Campos

Sevilla

La compañía sevillana Savener da un paso más en su posicionamiento de liderazgo mundial en el sector del agua. La empresa hispalense se ha adjudicado el desarrollo de la ingeniería de la nueva planta desaladora de agua de mar por ósmosis inversa del Mar Caspio, ubicada en Sumqayit (Azerbaiyán). Esta gran infraestructura suministrará agua potable a casi tres millones de personas, lo que da cuenta del gran calado del proyecto.

Savener ha sido seleccionada por HDEC (Huadong Engineering Corporation), compañía del grupo PowerChina, para llevar a cabo esta instalación promovida por ACWA Power como Owner. La sevillana se encuentra ya plenamente incorporada en su desarrollo. "La confianza de dos de los mayores actores globales del agua y la energía sitúa a Savener en el primer nivel de la ingeniería internacional", subraya en su web la compañía liderada por Aurelio Pérez, que afirma a su vez que "pocos hitos podrían resumir mejor ese camino que participar en una infraestructura llamada a garantizar el agua de todo un país".

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán.

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán. / Savener

300.000 metros cúbicos de agua desalada al día

Ubicada en la zona industrial de Sumqayit, a orillas del Mar Caspio, la planta está diseñada para producir 300.000 m³ de agua desalada al día, lo que la convertirá en "una de las mayores infraestructuras de desalación del mundo y en una pieza estratégica para la seguridad hídrica de Azerbaiyán". El complejo se desarrolla bajo un esquema de largo plazo que contempla dos años y medio de diseño y construcción y 25 años de operación posterior.

"Que un actor de la dimensión de PowerChina HDEC, en un proyecto promovido por ACWA Power, deposite su confianza en Savener es el mayor reconocimiento posible al trabajo de nuestros equipos. Afrontamos este proyecto con la ambición de siempre: aportar la mejor ingeniería, en plazo y con la máxima calidad, y contribuir a que el agua deje de ser un límite para el desarrollo", ha afirmado Aurelio Pérez Martín, CEO & Managing Director de Savener, que cumple 25 años este 2026.

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán.

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán. / Savener

Amplia experiencia en el sector

Savener acumula una trayectoria singular en el sector del agua, con participación en algunas de las plantas desaladoras más relevantes del planeta: Ghubrah III y Barka V (Omán), Shuweihat y Taweelah (Emiratos Árabes Unidos), Al Khafji y Shuaiba III (Arabia Saudí), Chtouka (Marruecos) o Salalah (Omán). "Un recorrido que ha permitido a la compañía dominar la enorme complejidad técnica de estas infraestructuras, desde la captación y el pretratamiento hasta los bastidores de ósmosis inversa, el post-tratamiento, los sistemas eléctricos de alta y media tensión, la instrumentación y control o la edificación industrial asociada", indica la firma hispalense.

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán.

Recreación de la planta desaladora del Mar Caspio, en Azerbaiyán. / Savener

Esa experiencia, añade, se apoya en una organización multidisciplinar —procesos, mecánica, civil y estructuras, electricidad, instrumentación y control, arquitectura industrial y gestión de proyectos— que trabaja bajo metodologías BIM y modelado 3D, simulación de dinámica de fluidos (CFD) y una decidida incorporación de la inteligencia artificial al desarrollo de proyectos. "Es precisamente esa combinación —conocimiento sectorial profundo, capacidad multidisciplinar y tecnología de vanguardia— la que permite a Savener afrontar proyectos industriales complejos, con altos estándares internacionales, en cualquier punto del planeta", enfatiza.

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"Con esta nueva adjudicación, Savener refuerza su posición en el mercado internacional de la desalación y reafirma el propósito que guía a la compañía desde su fundación: projecting a better future", concluye.

Fuente: El Correo de Andalucía

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