La deuda pública se convierte en el nuevo foco de tensión de los mercados: por qué escala a máximos de la Gran Recesión

A mediados de agosto, mientras los inversores del Viejo Continente reducían su actividad bursátil para disfrutar del sol y playa del pleno verano, el mercado mundial de bonos comenzó a enviar señales de alerta que no se veían desde los prolegómenos de la Gran Recesión. El pasado 19 de agosto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años, considerado el referente mundial del mercado de bonos, subió hasta el 5,3%, máximos que no se veían desde 2007.

En el mercado de bonos, los precios se mueven de forma inversa al rendimiento: cuando los inversores venden deuda pública, el cupón —es decir, la cantidad que el Estado debe pagar a los inversores por mantener el activo— aumenta, lo que encarece la financiación de la deuda para los países.

Gráfico que muestra la evolución de la rentabilidad de los bonos a 30 años. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La deuda estadounidense toca 40 billones

El mercado de bonos estaba enviando señales de preocupación a la Casa Blanca después de que la deuda pública de EEUU alcanzará, por primera vez en la historia, los 40 billones de dólares (34 billones de euros). Los temores presupuestarios se sumaron a un cóctel de riesgos geopolíticos que ya preocupaban al mercado, como el repunte de los precios energéticos por la guerra en Irán y los efectos secundarios sobre los precios.

El bono español, en máximos de 2023

El castigo no se limitó únicamente a Estados Unidos: la ola de ventas en Wall Street provocó una caída generalizada en los principales mercados europeos, como Francia y Alemania, donde los rendimientos de los bonos a 10 años alcanzaron sus niveles más altos desde 2008 y 2011, año de la crisis de la deuda de la zona del euro. Este nerviosismo se extendió posteriormente a Japón, donde el bono a 10 años subió hasta su nivel más alto en años. España tampoco escapó al castigo, aunque las ventas se observaron a menor medida. Los costes de financiación alcanzaron máximos de los últimos tres años en el punto álgido: el bono a 10 años llegó a rozar el 3,73%.

Cotizaciones bursátiles que se muestran en el interior del edificio Kabuto One, en Tokio (Japón), el lunes 24 de agosto de 2026. / Kiyoshi Ota / BLOOMBERG

Más deuda y más competencia por el dinero

El principal detonante de las caídas es el desenfrenado gasto público de los gobiernos, que cada vez siembra más nerviosismo entre los inversores y castiga, sobre todo, a los bonos a largo plazo. Eiko Sievert, director ejecutivo del sector público y soberano de la agencia crediticia Scope Ratings, achaca las ventas generalizadas en las últimas semanas a este temor.

“Las preocupaciones de muchos inversores no solo se refieren a la liquidez del mercado, sino que reflejan cada vez más los elevados déficits presupuestarios, el aumento de la deuda pública y la creciente carga de los intereses”, explica.

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No obstante, el movimiento no responde a una sola causa, según Joseph Purtell, gestor de la estadounidense Neuberger Berman. Purtell atribuye el brusco repunte en los rendimientos a una combinación de factores, entre ellos, las expectativas sobre la política monetaria y temores sobre la inflación. Otro factor es un exceso de oferta de deuda en el mercado. Es decir, los gobiernos ahora compiten con las emisiones corporativas de las grandes empresas y tecnológicas como los Siete Magníficos (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla).