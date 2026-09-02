Los descuentos del Gobierno dan la vuelta al surtidor: el diésel vuelve a ser más barato que la gasolina por primera vez desde el inicio de la guerra

La guerra en Oriente Medio ha supuesto una sacudida que ha puesto patas arriba los mercados energéticos. Los precios del petróleo se han instalado en una volatilidad casi constante al calor de la mayor o menor tensión en la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. Y los combustibles llevan meses marcando precios al alza de manera casi constante, especialmente en el caso del gasóleo, y sólo se han visto aliviados por las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para paliar el golpe.

Los nuevos descuentos aprobados por el Ejecutivo y que se aplican desde este 1 de septiembre han provocado que los precios en los monolitos de las gasolineras españolas se den la vuelta y que el gasóleo vuelva a ser más barato que la gasolina por primera vez en seis meses, por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

El diésel, el combustible más usado en automoción en el mercado español, tradicionalmente ha sido más barato que la gasolina, gracias a un tratamiento fiscal más favorable por el que se beneficiaba de mayores bonificaciones en los impuestos específicos. Muy a principios de marzo, recién iniciados los ataques EEUU e Israel contra Irán, la cosa cambió y el gasóleo empezó a ser más caro que la gasolina.

Un ‘sorpasso’ en los precios del gasóleo que se debió fundamentalmente a la altísima demanda de diésel para diferentes usos y a que Europa es más dependiente de las importaciones de gasóleo por una menor producción propia continental. Esta situación no ha cambiado demasiado, y la cotización internacional del diésel sigue disparada (más que duplicando los niveles de hace un año). Pero los cambios en los descuentos indirectos que aplica el Gobierno a gasolina y a gasóleo ha hecho el precio del surtidor vuelva a darse la vuelta.

Diferentes rebajas en gasóleo y gasolina

El Gobierno puso fin a finales de junio a la rebaja del IVA de los combustibles que estuvo aplicando en los meses previos para combatir la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Medio, y volvió a pasar del 10% al 21% habitual. Y lo sustituyó por unos descuentos indirectos en los combustibles mediante una reducción excepcional del impuesto especial de hidrocarburos (IEH), que implicaba rebajas de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre.

Sin embargo, la fuerte subida del diésel registrada en julio ha hecho que se active una cláusula automática aprobada por el Gobierno que ha hecho que el descuento para el gasóleo escale de nuevo hasta los 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que sí que baja a sólo 5 céntimos la rebaja en el caso de la gasolina. Esos 15 céntimos de diferencia en cada litro entre ambos ha hecho que el diésel vuelva a ser más barato casi medio año después. No sucedía desde el pasado 3 de marzo.

El precio medio del litro de diésel en el conjunto de las gasolineras españolas volvió a tener desde este miércoles un precio menor que la gasolina. A lo largo de toda la jornada, los datos con actualizaciones casi hora a hora del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejaban como el precio promedio volvía a situarse por debajo de la gasolina. Aproximadamente, el precio del diésel caía hasta el entorno de los 1,78 euros por litro, mientras que la gasolina escalaba hasta los 1,79 euros (con variaciones de unos céntimos a lo largo del día).

Uno bajaba, la otra subía. Pero que esta situación se mantenga va a depender de cómo evolucione a partir de ahora las cotizaciones internacionales de diésel y gasolina. Si la cotización del gasóleo sigue disparándose por la tensión creciente en Oriente Medio, el golpe puede desbordar el descuento mayor aplicado por el Gobierno y que volver a ser más caro que la gasolina.

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El precio medio del diésel en las gasolineras españolas se aleja del máximo alcanzado el 21 de marzo, cuando marcó 1,942 euros por litro, antes de las diferentes medidas extraordinarias aplicadas por el Gobierno, singularmente la rebaja del IVA del impuesto especial de hidrocarburos. Por el contrario el precio medio de la gasolina 95 se acerca al máximo anotado ese mismo 21 de marzo, cuando alcanzó los 1,796 euros por litro.