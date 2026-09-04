Sánchez retomará su ofensiva en vivienda con la presentación del nuevo Idealista público

El Gobierno quiere retomar su ofensiva en materia de vivienda y prepara un gran acto el próximo lunes para presentar el nuevo Idealista público, evento que previsiblemente contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según confirman más de tres fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO. Se trata de la primera puesta de largo del Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez tras fracasar en julio a la hora de aunar la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar el decreto que preveía prorrogar los contratos de alquiler, crear nuevos impuestos y bonificaciones.

La cartera de Rodríguez ha convocado a numerosas personalidades del mundo político y empresarial a la presentación del que será el futuro Idealista público, una especie de portal inmobiliario de la entidad estatal de vivienda Casa 47. No es la primera vez que convoca para esto. Ya lo hizo el pasado lunes, pero canceló en el último momento, previsiblemente por la crisis vivida en el seno del Ejecutivo por la invasión de Ceuta. Anteriormente, en julio, los graves incendios que azotaron Madrid obligaron también a reprogramar esta presentación y retrasar su celebración para la vuelta del descanso estival, según explica una de las fuentes internas consultadas.

Casa 47, hasta ahora presidida por la nueva secretaria de Estado, Leire Iglesias, adjuntó a la 'big four' EY el pasado año —cuando todavía se llamaba Sepes— la creación de una "plataforma digital de referencia" para comercializar y gestionar su parque de viviendas en alquiler asequible. Los ciudadanos podrán consultar y filtrar las viviendas disponibles, solicitarlas y posteriormente gestionar su alquiler en este portal público, que ha costado más de un millón de euros.

Sánchez, la estrella del acto

En el acto que se celebrará el próximo lunes a las diez y media de la mañana en el Espacio Larra, en el número 14 de la calle Larra, en Madrid, se espera la presencia del presidente Pedro Sánchez, aunque todavía no está confirmado en agenda. Tampoco es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se involucra en asuntos de vivienda. Ya lo hizo en enero de 2025 cuando anunció una batería de diez medidas de vivienda, muchas de las cuales siguen en el aire e iban a ser incluidas en el fallido real decreto-ley que todavía no ha visto la luz. O en la presentación del PERTE de la industrialización, otro de sus grandes anuncios que todavía no se han materializado.

Noticias relacionadas

A esta puesta en escena acudirán también seis familias valencianas que han sido seleccionadas —y a las que se les costea el viaje— para contar su experiencia residiendo en viviendas asequibles propiedad de Casa 47, según explican fuentes no oficiales de la empresa pública. La entidad estatal compró un lote de inmuebles a Aliseda, filial del fondo de inversión Blackstone, tras la DANA para responder a la emergencia habitacional en la zona, tal y como desveló este medio. Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda únicamente confirman la celebración de un evento y haber enviado invitaciones para el mismo, pero rehúyen de dar cualquier tipo de detalle.