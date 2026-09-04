Así se repartirían los 21.000 millones adicionales de la nueva financiación autonómica

El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo de financiación autonómica, tras más de seis meses de deliberación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pese a que el proyecto aún tiene que pasar por el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesitará una mayoría absoluta que ni mucho menos tiene garantizada para que entre en vigor el próximo 1 de enero, como reflejan sus planes, Hacienda ya hizo en su momento el desglose de los fondos que recibirá cada territorio.

La nueva financiación autonómica contempla un aumento de los recursos recibidos por las CC.AA. de 20.795 millones de euros de cara al próximo año. En total, si todas deciden adherirse a la nueva propuesta —el cambio al nuevo modelo es voluntario para cada territorio— la dotación total en 2027 será de 224.507 millones de euros, tal y como detalló Hacienda a las comunidades el pasado 9 de enero, cuando la ya exministra María Jesús Montero presentó la propuesta.

Andalucía, a la cabeza

Según el desglose, la comunidad autónoma que más fondos adicionales recibirá al cambiar de modelo será Andalucía. Solo en 2027 serán 4.846 millones de euros más los que el Gobierno andaluz tendrá a su disposición para destinar a los servicios públicos. Sin embargo, la consejera de Hacienda del territorio, Carolina España, ha sido una de las más vocales a la hora de expresar su rechazo al modelo ideado por el Gobierno, argumentando que su negociación se ha realizado de forma bilateral con ERC, con un diseño pensado para beneficiar a Catalunya.

Precisamente Catalunya será el segundo territorio de España que más verá aumentar sus recursos en virtud del cambio de modelo, con 4.686 millones de euros más. La consellera de Hacienda, Alícia Romero, apoyó desde el principio la propuesta, y sus declaraciones de este viernes han ido por la misma línea. "Después de una década, el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa un modelo más justo, más igualitario y que aportará al sistema más de 21.000 millones de euros", ha celebrado.

La Comunidad Valenciana será la tercera región que verá aumentar más sus recursos, con 3.669 millones de euros adicionales. En declaraciones previas a la reunión, el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha lamentado que el pasado jueves tuvo lugar una reunión técnica con Hacienda, y que el ministerio "no ha aceptado ni una sola de todas las alegaciones que las distintas comunidades presentamos para mejorar el modelo", aunque no ha especificado si, de entrar en vigor, la Generalitat se adheriría al nuevo modelo o preferiría quedarse con el actual.

Madrid, en cuarto lugar

En cuarto lugar quedaría Madrid, con 2.555 millones de euros adicionales. La consejera de Hacienda de la comunidad capitalina, Rocío Albert, no ha podido expresar su opinión acerca de la aprobación del nuevo modelo este viernes, porque no ha estado presente en la reunión. La Comunidad de Madrid confirmó durante la pasada tarde del jueves su intención de dar plantón a Hacienda en el CPFF, e incluso instó al resto de comunidades populares a que hicieran lo propio para evitar que la reunión tuviera quorum suficiente.

A partir de la quinta posición llegan Castilla-La Mancha (1.248 millones), Murcia (1.188 millones), Aragón (629 millones), Canarias (611 millones) y Galicia (587 millones). De estas cinco, solo Canarias decidió cambiar su postura y apoyar el proyecto de financiación autonómica, por lo que el Gobierno ha contado con dos votos —aparte del suyo, que representa un 50% en términos totales— en el CPFF.

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Ya en la cola de la clasificación, las comunidades que menos cambios verían en sus arcas públicas serían Islas Baleares (412 millones), Castilla y León (271 millones), Asturias (248 millones), Extremadura (216 millones), Cantabria (46 millones) y La Rioja (25 millones).