BBVA Research: "El tamaño empresarial explica el 75% de la brecha de productividad entre España y Alemania"

El tamaño de las empresas explica aproximadamente el 75% de la brecha de productividad entre España y Alemania, mientras que el 25% restante responde a otros factores, entre ellos la composición sectorial de la economía. Así lo ha señalado el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, durante una jornada organizada por Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE).

El encuentro, celebrado dentro del ciclo 'Cuestiones estructurales de la economía española', ha analizado las razones por las que España no ha logrado cerrar durante las últimas décadas su brecha de productividad con las principales economías europeas.

Doménech ha explicado que el principal problema no se encuentra en las empresas medianas y grandes, cuyos niveles de productividad son similares a los de sus homólogas europeas, sino en la elevada presencia de compañías de pequeño tamaño. La brecha se concentra especialmente en las empresas de menos de 50 trabajadores.

Según los datos presentados, las grandes compañías españolas son aproximadamente dos veces más productivas que las microempresas. Sin embargo, solo alrededor del 35% de los trabajadores españoles está empleado en empresas de más de 50 empleados, lo que limita la productividad media del conjunto de la economía.

Menos barreras y más inversión

Entre los factores que dificultan el crecimiento empresarial, Doménech ha destacado el denominado capital humano gerencial, es decir, la formación, conocimientos y capacidades de quienes dirigen las compañías. Estas competencias resultan fundamentales para que una empresa pueda aumentar su plantilla, invertir, innovar e internacionalizarse.

Fedea y el Consejo General de Economistas (CGE) han coincidido además en la necesidad de reducir las barreras regulatorias y simplificar los marcos normativos para evitar incentivos que lleven a las empresas a “mantenerse pequeñas”. Los expertos han señalado también la conveniencia de revisar determinados umbrales regulatorios y agilizar las licencias y procedimientos administrativos. Doménech ha apuntado que algunos trámites que en Estados Unidos pueden resolverse en semanas pueden tardar un año o más en Europa.

A ello se suma la fragmentación del mercado europeo, especialmente en los servicios. Esta situación condiciona las decisiones de inversión y contribuye a que determinadas startups europeas opten por crecer en Estados Unidos cuando alcanzan su fase de expansión. Por ello, BBVA Research considera prioritario avanzar hacia un verdadero mercado único europeo de servicios y capitales.

Otro de los principales problemas es la inversión. España todavía arrastra las consecuencias de la Gran Recesión y de la crisis de deuda soberana y mantiene una brecha importante, especialmente en capital público. Desde 2002, la inversión en maquinaria, equipos y tecnología, excluyendo la vivienda, ha aumentado alrededor de un 15% en España, frente al 50% registrado en la Unión Europea y al 56% de Estados Unidos.

La inversión pública se situó en el 2,9% del PIB en 2025, frente al 3,8% de la media comunitaria. El presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha defendido la necesidad de dirigir mejor los recursos hacia actividades de mayor valor añadido y ha subrayado que elevar la productividad y mantener la protección social no son objetivos incompatibles. También ha reclamado que las mejoras de eficiencia se traduzcan en mejores salarios.

Por su parte, el técnico comercial y economista del Estado Antonio García Rebollar ha destacado la importancia de la composición sectorial. El 30,6% de las horas trabajadas en España se concentra en comercio, transporte y hostelería, actividades con una productividad relativamente reducida, mientras que la industria representa solo el 12,4% del empleo pese a haber registrado un crecimiento medio anual de la productividad del 2,2% durante las últimas dos décadas.

España mantiene así un mayor peso de actividades como comercio, turismo, transporte y construcción, mientras que cuenta con una menor presencia de servicios tecnológicos, financieros y profesionales, habitualmente asociados a niveles más altos de productividad.

Internacionalización e IA para ganar productividad

Para García Rebollar, una de las principales herramientas para cambiar este modelo es la internacionalización. Las empresas expuestas a la competencia mundial tienden a ganar escala y mejorar su eficiencia. Como ejemplo, ha citado el caso de Singapur, donde los sectores más abiertos al comercio internacional han mostrado mayores avances de productividad.

El economista ha destacado además el fuerte crecimiento de los servicios no turísticos españoles, cuyas exportaciones aumentaron un 34,4% en 2025 y cubren ya el 144% de sus importaciones. El reto consiste ahora en ampliar la escala de estas actividades y potenciar especialmente los servicios intensivos en conocimiento.

La inteligencia artificial puede convertirse igualmente en una palanca de transformación. Doménech la ha definido como una “oportunidad única” para acelerar la transmisión del conocimiento, reducir los tiempos administrativos y elevar la eficiencia tanto de las empresas como de las administraciones públicas.

Para aprovechar ese potencial será necesario mejorar el capital humano, la formación continua, la inversión tecnológica, la calidad institucional y los mecanismos de financiación.

El diagnóstico de los expertos converge, por tanto, en varias prioridades: facilitar el crecimiento de las pequeñas empresas, incrementar la inversión productiva, reducir las barreras regulatorias, mejorar la formación, impulsar la internacionalización y favorecer el desplazamiento del empleo y el capital hacia actividades de mayor productividad.

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Según Doménech, España ya está avanzando en algunas de estas áreas, aunque los cambios siguen siendo insuficientes para cerrar la brecha de productividad con las economías europeas más avanzadas.