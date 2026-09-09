Fedea reclama que las ayudas a la industria china se condicionen a inversiones ejecutadas y defiende un mercado aperturista

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) reclama al Gobierno que endurezca las condiciones para la llegada de inversiones productivas procedentes de China y que vincule cualquier ayuda pública a inversiones efectivamente ejecutadas y al cumplimiento de "hitos verificables". El 'think tank' pide evitar que se destinen fondos públicos a simples anuncios o compromisos iniciales.

Así lo recoge un informe elaborado por Judith Arnal sobre las implicaciones del denominado "China shock 2.0". Fedea defiende mantener una política de apertura hacia la inversión china, especialmente por el peso de España como segundo productor de automóviles de la UE y la ausencia de un gran fabricante de capital nacional. Sin embargo, advierte de que "apertura no significa aceptación incondicional" y considera que no debe subvencionarse cualquier proyecto sin garantías de retorno para la economía local.

Para evitar una competencia entre comunidades autónomas y ayuntamientos por atraer estas inversiones, Fedea propone crear "un registro único de ayudas y compromisos" que permita conocer el apoyo público total recibido por cada proyecto, comparar las ofertas de las distintas administraciones y comprobar posteriormente su ejecución.

En los proyectos de mayor dimensión, el informe recomienda además consultar de forma anticipada a la Comisión Europea para reducir el riesgo de que las ayudas españolas se acumulen con subvenciones extranjeras incompatibles con las normas del mercado interior.

Fedea considera que las condiciones vinculadas al empleo, la formación, el uso de proveedores locales o la generación de valor añadido frente al simple ensamblaje deben establecerse exclusivamente a través de las bases reguladoras de las ayudas públicas y aplicarse con independencia de la nacionalidad del inversor.

Adaptar el control de inversiones a las nuevas plantas

El informe también plantea cambios en el sistema español de control de inversiones extranjeras. Fedea advierte de que la legislación actual está diseñada principalmente para operaciones que implican cambios de titularidad o toma de control de empresas ya existentes, mientras que deja fuera determinadas reestructuraciones internas y ampliaciones de filiales que ya están bajo control extranjero.

Para cubrir esta laguna, el 'think tank' propone extender expresamente el mecanismo de control a las inversiones de nueva planta ('greenfield') y a las ampliaciones sustanciales en sectores estratégicos, con umbrales y criterios claros y previsibles.

No obstante, Fedea subraya que este mecanismo debe limitarse a la gestión de "riesgos concretos de seguridad, salud u orden público". A su juicio, no debe convertirse en una herramienta para imponer de forma general contenido nacional o exigir transferencias tecnológicas.

La ejecución frente a los anuncios

El estudio también pone el foco en la diferencia entre los grandes anuncios de inversión y las cantidades que finalmente se desembolsan. Fedea cifra en unos 14.500 millones de euros las operaciones de capital chino anunciadas en España desde 2019, con una concentración especialmente elevada a partir de 2024.

Sin embargo, solo 1.700 millones corresponden a operaciones ya completadas, mientras que otros 6.100 millones están actualmente en construcción y 6.800 millones siguen siendo proyectos anunciados que todavía no se han materializado. "La variable relevante no es cuánto se anuncia, sino cuánto acaba ejecutándose", destaca el informe.

En este contexto, Fedea considera que las plantas dedicadas únicamente al ensamblaje no deben prohibirse, pero tampoco deberían recibir el mismo nivel de apoyo público que aquellas instalaciones que incorporen procesos como estampado, soldadura o ingeniería local.

Cuando existan subvenciones, el 'think tank' plantea vincularlas a una trayectoria verificable de integración productiva y al desarrollo de una verdadera "autonomía operativa" en ámbitos como las licencias, el software y la formación de los trabajadores.

El 'China shock 2.0' y el riesgo de represalias

Fedea sitúa estas propuestas en el tránsito del denominado "China shock 1.0", basado principalmente en la entrada de bienes de consumo intensivos en mano de obra, al "China shock 2.0". En esta nueva etapa, China compite directamente en sectores industriales estratégicos para Europa, como la maquinaria, la electrónica, la química, las baterías y el automóvil, al tiempo que instala fábricas dentro de la propia UE.

Aunque el índice de exposición elaborado por Fedea sitúa a España en la mitad inferior de los 27 Estados miembros y lejos del nivel de riesgo de Alemania, el informe identifica vulnerabilidades específicas en la economía española.

China se ha convertido ya en el primer proveedor de España desde el primer semestre de 2026, mientras que el déficit comercial bilateral alcanza el 2,5% del PIB. El país apenas cubre con sus exportaciones el 15,5% del valor de las importaciones procedentes de China, según el análisis.

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Además, las exportaciones españolas al país asiático están muy concentradas en determinados productos, especialmente el porcino, cuyas ventas rondaron los 1.000 millones de euros en 2025. Esta concentración, advierte Fedea, aumenta la exposición de España ante posibles represalias comerciales selectivas por parte de Pekín.