Transporte
Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en el suministro eléctrico
El problema se ha producido entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona
EFE
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona están registrando retrasos por una incidencia que afecta al suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat, en la provincia de Barcelona.
Así lo ha confirmado el administrador de infraestructuras ferroviarias en redes sociales, en las que ha añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.
Además, también ha apuntado en 'X' que por una incidencia provocada por el robo de cable entre Vilaseca y Reus, los trenes que circulan por el tramo Tarragona-Reus pueden registrar retrasos.
En este caso también se está trabajando para solucionar este problema lo antes posible.
Fuente: El Periódico
- El refugio de Jesús Cintora en Zaragoza: un precioso municipio que le marcó la adolescencia
- El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses
- Un ‘jefazo’ del Ibex 35 viaja a Botorrita para explicar su centro de datos en una tensa reunión con los vecinos
- Un conocido bar del centro de Zaragoza cierra de forma indefinida: 'Sentimos mucho las molestias
- Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»
- Natalia Chueca anuncia el destinatario de la Medalla de Oro de la ciudad que se entregará en Pilares
- NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino
- Una conocida cafetería abre su tercer local en una de las arterias más concurridas de Zaragoza