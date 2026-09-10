El BCE sube los tipos hasta el 2,50% y prevé que la inflación no vuelva al 2% antes de 2028

No cabía ningún tipo de duda de que el Banco Central Europeo (BCE) iba a seguir el guión. El organismo con sede en Fráncfort, que ha celebrado la reunión de este jueves en Berlín, como acostumbra a hacer una vez al año, ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, colocándolos en el 2,50%.

"El conflicto en Oriente Medio sigue generando presiones inflacionistas, y se prevé que la inflación se mantenga muy por encima del objetivo durante un período prolongado", reza el comunicado emitido por el Eurobanco este jueves. Las proyecciones contemplan una media de inflación en el 3% en 2026, en el 2,5% en 2027 y en el 2,1% en 2028. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, el escenario base prevé un 2,5% en 2026, un 2,6% en 2027 y un 2,3% en 2028.

Así, la institución presidida por Christine Lagarde acomete su segunda subida del precio del dinero en cuatro meses, después de que ya elevara los tipos del 2% al 2,25% en su reunión del pasado 30 de abril. En la siguiente, celebrada el 11 de junio, el supervisor optó por una pausa tensa, emplazándose a volver a revisar los datos una vez pasado el verano

Gráfico que muestra la evolución de los tipos de interés a lo largo del tiempo.

Y los datos no han dado tregua. La guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de seis meses de duración, ha supuesto un alza en los precios energéticos inédita desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Según Eurostat, la inflación de agosto ascendió al 3,3% en agosto, y solo la energía subió un 14,3% interanual, en comparación con el 10,3% en julio, agravando aún más la crisis.

Crecimiento al alza, pero aún moderado

El supervisor ha divulgado también las previsiones de crecimiento europeo. "La proyección de referencia para el crecimiento económico es del 0,9% para 2026, del 1,4% para 2027 y del 1,5% para 2028. Se trata de una revisión al alza tanto para 2026 como para 2027, lo que refleja principalmente la mayor resistencia de lo esperado de la economía de la zona del euro", sostiene el Eurobanco.

Otro de los aspectos más claros del comunicado del BCE es que ni siquiera los economistas de la institución pueden prever con exactitud el desarrollo del crecimiento y la inflación, condicionados por la crisis en Oriente Medio. "En relación con la crisis energética, los escenarios actualizados elaborados por los servicios del Banco ilustran la amplia gama de resultados posibles sobre cómo evolucionarían el crecimiento y la inflación bajo diferentes hipótesis sobre su intensidad y duración, así como sobre sus efectos indirectos y de segunda ronda", sugieren.

La pausa no frena el debate

En la comparecencia posterior a su reunión de junio, Lagarde ya dejó entrever que la pausa de verano no significaba el fin del ciclo de subidas, sino más bien un receso para tomar distancia y contemplar la reacción de la economía a la subida anterior. La presidenta afirmó que los efectos derivados del conflicto en Oriente Medio “aún no se habían materializado por completo” en la economía, abriendo la puerta a una nueva subida, como ha terminado sucediendo.

Los analistas y el mercado daban por descontada la subida de este jueves, tanto que la herramienta ‘ECBWatch’, que compila el sentimiento del mercado antes de cada reunión, daba un 100% de posibilidades al escenario que ha terminado ocurriendo. Sin embargo, en un horizonte más amplio, las opiniones son dispares. No es de extrañar, pues la coyuntura económica es inestable.

Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, advierte que las futuras decisiones del BCE no están claras. “Más allá de septiembre, prevemos una pausa prolongada, aunque la aparición de cualquier riesgo para las expectativas de inflación podría llevar al BCE a continuar con las subidas de tipos”, sostiene, evidenciando la volatilidad de la situación.

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Por su parte, Patrick Barbe, gestor de Neuberger, considera que lo más prudente sería que el BCE repitiera la estrategia de meses pasados: subir, y después esperar. Lo que está en juego para el economista es el crecimiento de Europa, y un movimiento apresurado en Fráncfort podría dejar secuelas difíciles de revertir. “ “Existe el riesgo de que el BCE reaccione de forma demasiado agresiva ante una crisis de oferta externa que no puede controlar”, alerta