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La DGT autoriza las primeras pruebas con vehículos autónomos en España

WeRide, Uber y Avomo consiguen el primer permiso de operación del país con coches autónomos de pasajeros de nivel 4

Imagen de un vehículo autónomo de Uber.

Imagen de un vehículo autónomo de Uber. / UBER

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EFE

Madrid

WeRide, Uber y Avomo, la división de vehículos autónomos del Grupo Moove Cars, en colaboración con la Comunidad de Madrid, han recibido la primera autorización nacional de España para vehículos autónomos de pasajeros de nivel 4 para circular por la vía pública, otorgada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se prevé que las operaciones comerciales en España comiencen a finales de 2026, una vez finalizados los preparativos para su despliegue y alcanzados los hitos operativos y regulatorios necesarios, indica Uber en un comunicado.

Este lanzamiento marca el inicio de la entrada conjunta de WeRide y Uber en el mercado español y representa la cuarta de las 15 ciudades que forman parte de la alianza estratégica WeRide-Uber, con otras 11 previstas para 2030.

En el marco de esta alianza global, WeRide y Uber planean desplegar "decenas de miles" de vehículos autónomos en vías públicas.

El permiso autoriza a WeRide, Uber y Avomo a iniciar las actividades de preparación para el despliegue, como la elaboración de mapas, la validación de rutas y las pruebas de operatividad, sentando así las bases para futuros servicios comerciales de transporte autónomo de pasajeros en el marco de la DGT ES-AV.

La fase inicial contempla el despliegue de veinte vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo en diversas zonas de alta demanda dentro de la Comunidad de Madrid.

Al ser la primera homologación nacional del vehículo autónomo GXR de WeRide en la Unión Europea (UE), este permiso establece un referente normativo para la certificación y comercialización de vehículos en toda la región.

La región de Madrid es "una puerta de entrada clave para nuestra expansión europea y, junto con socios como Uber y Avomo, estamos un paso más cerca de llevar la movilidad autónoma a España antes de finales de 2026", ha señalado la directora financiera y responsable de la división internacional de WeRide, Jennifer Li.

Este servicio representa el primer despliegue planificado de vehículos autónomos por Uber y WeRide en Europa y "se sustenta en el favorable enfoque regulatorio de España hacia la movilidad autónoma, en el marco de la DGT ES-AV", según el comunicado.

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Se espera que siente una base importante para el futuro despliegue de servicios de transporte autónomo en todo el país y en el mercado europeo en general, ha agregado Uber.

Fuente: El Periódico

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