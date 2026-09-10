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El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

La cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual

El uso del ferrocarril acumula una caída del 13,4 % hasta julio por la alta velocidad

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efe

Madrid

El número de usuarios del ferrocarril de larga distancia cayó un 13,4 % en España en los siete primeros meses del año, lastrado, en particular, por la alta velocidad (AVE, Ouigo, Iryo y Avlo), que acumula un descenso del 14,1 % en ese periodo.

Sólo en el mes de julio, la cifra de viajeros del ferrocarril de larga distancia se redujo un 8,4% interanual, en tanto que los usuarios de los trenes de alta velocidad bajaron un 6,8 %, según los dados difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Pese a esos descensos en transporte ferroviario, en general el número de usuarios del transporte público en todas sus modalidades aumentó un 1,2 % interanual en julio.

Fuente: El Periódico

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