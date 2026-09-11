Los gigantes de los centros de datos amenazan con reclamar a España indemnizaciones milmillonarias por las exigencias “imposibles de cumplir”

El Gobierno maniobra para imponer nuevas exigencias verdes para los centros de datos, con el objetivo de poner freno al gran número de proyectos acumulados y hacer que solo sigan adelante los más sostenibles. El Ejecutivo prepara un real decreto con condiciones más estrictas en consumo de electricidad que conllevará un control hora a hora para asegurarse el uso de energías renovables. Un borrador que ha puesto en pie de guerra al sector de los centros de datos, que se moviliza para convencer al Gobierno de corregir el borrador y que amenaza con una batalla legal multimillonaria si no lo consigue.

La patronal SpainDC, que agrupa a los gigantes tecnológicos promotores de estas grandes instalaciones digitales, denuncia que el simple anuncio de la tramitación del real decreto está teniendo “efectos devastadores” en la imagen y la percepción de ‘riesgo país’ de España por una inseguridad jurídica e incertidumbre “inadmisibles”, y anticipan una estampida hacia otros países de inversiones comprometidas si la nueva regulación se aprueba finalmente. “España ha pasado de ser el país más interesante para el sector internacional a ser el menos interesante”, ha sentenciado el presidente de la asociación, Emilio Díaz, en un encuentro con medios de comunicación.

Un veto al sector

El Gobierno pretende que todos los nuevos centros de datos que entren en operación en España estén obligados a cumplir los requisitos de eficiencia más exigentes que prevé la UE en el consumo de electricidad y de agua (una suerte de etiqueta A en la clasificación de eficiencia energética y eficiencia hídrica). Y también exigirá a los centros de datos que el 80% de la electricidad que consuman sea de origen renovable todas y cada una de las horas del día, y cuyo cumplimiento las compañías tendrán que acreditar y las autoridades supervisar con un control total.

Los centros de datos que empiecen a funcionar tras la entrada en vigor del real decreto tendrán pues que consumir un 80% de energías renovables, y además que sea nueva energía renovable (no podrán utilizar la electricidad de plantas verdes ya en marcha desde hace tiempo, sino de plantas instaladas en los 18 meses anteriores) y producida en la misma hora en que se consume y en todas las horas del día. Los centros de datos tendrán que demostrar que al menos ese 80% de consumo de luz en todo momento es renovable para obtener el permiso para conectarse a la red eléctrica o para no perderlo en caso de que lo incumplan cuando ya estén en marcha.

“La suma de todas las restricciones que se incluyen en el decreto equivalen a una prohibición de facto para instalar centros de datos en España, porque son de imposible cumplimiento”, ha advertido Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC. “Nadie va a invertir en centros de datos en España si se imponen condiciones imposibles que, si no se cumplen, se pierde el permiso de conexión” a la red eléctrica, que es fundamental para la industria digital. "La regulación es un veto al sector", ha zanjado. Desde la organización advierten de que las compañías energéticas ya les han comunicado que no pueden firmar contratos de suministro de electricidad renovable con las condiciones que establece el borrador de real decreto.

Dudas sobre la legalidad de la norma

SpainDC denuncia “defectos de forma” lo suficientemente importantes en el borrador de real decreto del Gobierno como para poner en duda la legalidad del texto. “Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico”, ha advertido Villacís. Según la patronal, tiene difícil encaje jurídico que el Ejecutivo utilice un real decreto ´(que no tiene rango de ley, sino que es solo un desarrollo reglamentario) para hacer una regulación integral del sector, establecer un régimen sancionador que deriva en la pérdida del derecho de acceso a la red. La organización también pone en duda la proporcionalidad de las medidas, el carácter retroactivo de las exigencias que afectan a proyectos ya en marcha y se queja de su carácter discriminatorio frente a otras industrias a las que no se les impone condiciones específicas.

Los gigantes del sector de los centros de datos anticipan una batalla legal contra el real decreto si entra en vigor en los términos ahora planteados e incluso prevén la reclamación a España de “compensaciones multimillonarias” por las inversiones ya ejecutadas en proyectos planificados, pero que serían inviables con la nueva regulación. SpainDC calcula que los grupos tecnológicos ya han ejecutado entre 27.000 y 33.000 millones de euros en proyectos que tienen previsto entrar en funcionamiento de aquí a 2030, y que ahora se encuentran con un cambio de reglas que los puede hacer inviables.

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Las previsiones a medio aplazo de Spain DC contemplan (contemplaban) tres escenarios con diferentes previsiones hasta final de la década de nuevos 'data centers' operativos y de inversiones movilizadas, en función de la regulación que se acabe aplicando al sector. El escenario que la patronal consideraba hasta ahora más probable augura que el sector llegará con instalaciones conectadas a la red eléctrica española con una potencia de 2.600 megavatios (MW), el triple que en la actualidad, y unas inversiones acumuladas de 66.900 millones de euros en 2030. La asociación ahora ve en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino, y anticipa que las compañías promotoras de tres grandes proyectos con 9.000 millones de inversiones previstas ya han decidido paralizarlos si el real decreto sale adelante con las condiciones contempladas actualmente.