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El avistamiento de un dron altera brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas

Ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga de Zaventem durante un período de 20 minutos este pasado viernes

Viajeros en un aeropuerto de bruselas

Viajeros en un aeropuerto de bruselas / Jasper Jacobs/Belga/dpa / Europa Press

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Bruselas

El avistamiento de un dron el viernes por la noche alteró brevemente el tráfico aéreo en el aeropuerto de Zaventem, al norte de Bruselas.

Durante un período de 20 minutos - entre las 21.45 y las 22.10 horas del viernes - ningún avión pudo aterrizar en el aeropuerto belga, lo que afectó a tres vuelos que tuvieron que tomar un desvío pero finalmente pudieron aterrizar, según informó un portavoz del aeropuerto a través de la agencia de noticias Belga.

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Según medios locales, durante ese tiempo se realizaron una serie de comprobaciones que concluyeron que no había ningún riesgo y permitieron reanudar el tráfico aéreo.

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