Revolut supera los 7 millones de clientes en España y se acerca a los grandes bancos en el 'top 4' del país

El neobanco británico Revolut, que acumula ya más de 80 millones de clientes a nivel mundial, ha anunciado que ha superado los 7 millones de clientes en España, convirtiéndose el mercado español en el tercero por número de clientes para la compañía, detrás de Reino Unido y Francia. Así, el neobanco ha logrado auparse hasta el top 4 de bancos por clientes en el país, después de las tres grandes entidades cotizadas: CaixaBank (19 millones de clientes), Santander (15 millones) y BBVA (11 millones).

A través de un crecimiento sostenido, a través del cual ganan una media de 200.000 clientes al mes, Revolut ha alcanzado una penetración del 15% del mercado bancario español. Desglosando un poco más, la entidad afirma que "uno de cada tres jóvenes españoles entre 25 y 34 años" ya tiene una cuenta en su banco. A este ritmo, los máximos dirigentes de la entidad en España ya piensan en el doble dígito: los 10 millones de clientes.

62% de crecimiento anual en depósitos

Los depósitos van también viento en popa. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, el crecimiento anual es del 62%, con cerca de 1.800 millones de euros adicionales depositados en tan solo doce meses. En cuanto a las cuentas remuneradas, son 3.200 millones de euros, un 80% más que hace un año, los que Revolut custodia bajo este instrumento financiero, uno de sus mayores ganchos para captar y fidelizar clientes. Los clientes con nómina, indicativo clásico de tener la categoría de banco principal, han crecido un 60% en el último año.

Santiago Pérez Olano, que desde febrero pilota las operaciones de Revolut —aunque su nombramiento no se oficializó hasta el pasado mes de agosto— en­fatiza que España "se ha convertido en uno de los mercados más importantes del mundo para Revolut", pero cree que el recorrido es aún mayor. "Hemos demostrado que podemos crecer a gran velocidad; ahora queremos demostrar la profundidad que puede alcanzar nuestro modelo. Queremos que Revolut sea el lugar donde nuestros clientes gestionen su dinero cada día, construyan sus ahorros, inviertan, viajen y, cada vez más, desarrollen también sus negocios. Esa es la escala de nuestra ambición en España", plantea el directivo.

Planes de telefonía

Lo cierto es que Revolut es un banco, pero su ambición no es ofrece solo productos bancarios. Los planes del neobanco británico pasan por empezar a ofrecer en el futuro cercano planes de telefonía propios, emulando a una operadora clásica, que se podrán pagar con los puntos de fidelización que genera cada compra. Para ello, la fintech se ha aliado con un proveedor de servicios telefónicos, aunque el nombre aún no ha trascendido.

Una vez consolidado un crecimiento salvaje en número de clientes —el pasado 9 de enero acababan de superar los seis millones, esto es, un millón adicional en ocho meses—, el neobanco pretende profundizar en la fidelización, apostando por premiar a aquellos perfiles donde encuentran más popularidad. Ponen el ejemplo de los jóvenes entre 18 y 24 años, en edad universitaria, para los que Revolut puede llegar a ser su primera relación bancaria. Dentro de poco, avanzan fuentes del neobanco, presentarán un producto dirigido específicamente a esta franja.

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Pese a la evidente transición a la banca más pura y dura, Revolut no deja de ser una 'fintech', término integrado a partes iguales por finanzas y tecnología. Esta segunda pata se materializa en AIR, siglas de 'AI by Revolut', el asistente de IA personalizado que lanzó el banco a principios de este mes. Se trata de una herramienta capaz de analizar de forma personalizada los gastos de cada persona, cancelar suscripciones o confeccionar planes de ahorro. Desde el neobanco creen que asistentes de estas características representan "el futuro del sector bancario", actuando como una especie de compañero de viaje.