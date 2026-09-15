Emergencias
Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo
El aeropuerto ha informado que el aparato aterrizó "de forma segura" y sin "heridos graves" y ha asegurado que la compañía utilizará otra aeronave para continuar el trayecto
EFE
Un avión de la aerolínea española Iberia que volaba de Madrid a Oslo tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Bruselas tras detectar humo a bordo.
"Hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas. El avión aterrizó de forma segura", indicó a EFE una portavoz del aeropuerto de Bruselas.
La misma fuente confirmó que no hay "heridos graves".
"Iberia pondrá otro avión para continuar" hacia Oslo, que saldrá esta misma tarde hacia las 17.00 hora local (15.00 GMT), agregó la portavoz, quien añadió que el aeropuerto no ofrecerá más detalles y en adelante será Iberia quien gestione la comunicación.
Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.
- Despega un nuevo vuelo desde Zaragoza y planta cara a Ryanair con precios más baratos
- Cambios en el tráfico de Zaragoza: empiezan las obras en una importante calle y se alivian los atascos en el Portillo
- Jardí no tiene cláusula de desenganche en caso de que el Real Zaragoza no ascienda
- Saidu todavía no es propiedad del Real Zaragoza al 100%
- Las obras en la avenida Valencia de Zaragoza se retrasan: esta es la nueva fecha de finalización prevista
- Navarra despeja las dudas sobre el final de los peajes en la AP-68 a partir del 11 de noviembre: cuánto costará el trayecto de Zaragoza a Bilbao
- La zurda mágica de Jardí, su 'banquillazo', el galgo Lalo Arantegui y la estrella del Real Zaragoza
- Carla Leite y el Casademont Zaragoza, una historia de desamor