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Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

El aeropuerto ha informado que el aparato aterrizó "de forma segura" y sin "heridos graves" y ha asegurado que la compañía utilizará otra aeronave para continuar el trayecto

Un avión de Iberia, en una imagen de archivo.

Un avión de Iberia, en una imagen de archivo. / Miguel Toña / EFE

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EFE

Bruselas

Un avión de la aerolínea española Iberia que volaba de Madrid a Oslo tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Bruselas tras detectar humo a bordo.

"Hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas. El avión aterrizó de forma segura", indicó a EFE una portavoz del aeropuerto de Bruselas.

La misma fuente confirmó que no hay "heridos graves".

"Iberia pondrá otro avión para continuar" hacia Oslo, que saldrá esta misma tarde hacia las 17.00 hora local (15.00 GMT), agregó la portavoz, quien añadió que el aeropuerto no ofrecerá más detalles y en adelante será Iberia quien gestione la comunicación.

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Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.

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