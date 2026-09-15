Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaGran VíaFiestas del PilarBICObras ZaragozaSucesos Aragón
instagramlinkedin

Tribunales

El Santander gana un pleito de 800 millones contra la aseguradora AXA en el Reino Unido

Se trata de una disputa sobre los seguros de protección de pagos

Una imagen de archivo de una sede del banco Santander.

Una imagen de archivo de una sede del banco Santander. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

El grupo bancario español Santander ganó este martes en un tribunal del Reino Unido el recurso presentado el año pasado contra la aseguradora francesa AXA, con lo que queda eximido de pagarle 677 millones de libras (800 millones de euros) por una disputa sobre los seguros de protección de pagos (PPI).

El Tribunal de Apelación revirtió este martes el fallo del Tribunal Mercantil de julio del año pasado, que obligaba al Santander a ese pago, con lo que AXA deberá ahora reembolsar al Santander todas las cantidades abonadas por ese concepto (551 millones de libras según la prensa especializada). El caso data de pagos hechos en los años setenta y supusieron entonces uno de los mayores escándalos financieros británicos, pues ha costado a la industria financiera gastos de hasta 38.000 millones de libras (44.000 millones de euros) en compensación a los clientes, según cálculos del diario Financial Times.

Noticias relacionadas

Las PPI eran pagos que los titulares de un crédito hacían para cubrir los pagos de un seguro en caso de caer enfermos o perder su empleo, pero se dispararon cuando comenzaron a venderse a personas que no disponían de ninguna capacidad crediticia y eran por consiguiente insolventes. Muchas de estas PPI fueron vendidas por GE Capital, empresa en su mayor parte absorbida por el grupo Santander, que en consecuencia asumió sus deudas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Despega un nuevo vuelo desde Zaragoza y planta cara a Ryanair con precios más baratos
  2. Cambios en el tráfico de Zaragoza: empiezan las obras en una importante calle y se alivian los atascos en el Portillo
  3. Jardí no tiene cláusula de desenganche en caso de que el Real Zaragoza no ascienda
  4. Saidu todavía no es propiedad del Real Zaragoza al 100%
  5. Las obras en la avenida Valencia de Zaragoza se retrasan: esta es la nueva fecha de finalización prevista
  6. Navarra despeja las dudas sobre el final de los peajes en la AP-68 a partir del 11 de noviembre: cuánto costará el trayecto de Zaragoza a Bilbao
  7. La zurda mágica de Jardí, su 'banquillazo', el galgo Lalo Arantegui y la estrella del Real Zaragoza
  8. Carla Leite y el Casademont Zaragoza, una historia de desamor

El barrio que nació como obrero y lucha por mantener su identidad

Los vecinos de Valdespartera vuelven a protestar por la instalación de dos gasolineras: "Parque y combustibles son incompatibles"

Los vecinos de Valdespartera vuelven a protestar por la instalación de dos gasolineras: "Parque y combustibles son incompatibles"

Imascono da el salto a una nueva dimensión con la IA para acompañar a sus clientes hacia el futuro

Imascono da el salto a una nueva dimensión con la IA para acompañar a sus clientes hacia el futuro

Los mecánicos coinciden: "Un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%"

Los mecánicos coinciden: "Un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%"

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo

Los vecinos de Valdespartera vuelven a protestar por la instalación de dos gasolineras

Turquía detiene a casi cien personas en las protestas por el arresto de activistas LGTBI

Turquía detiene a casi cien personas en las protestas por el arresto de activistas LGTBI

El nuevo plan de carreteras de Aragón 2026-2040 se presentará en 2027

El nuevo plan de carreteras de Aragón 2026-2040 se presentará en 2027
Tracking Pixel Contents