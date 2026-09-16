Hereu ve “garantizado” el futuro de Seat y Cupra pese a los ajustes en el Grupo Volkswagen

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este miércoles que la apuesta por la electrificación permitirá preservar la industria del automóvil en España durante los próximos años y ha asegurado que Seat y Cupra tienen “el futuro garantizado”, en pleno debate sobre la transformación que afronta el Grupo Volkswagen, con la reducción de 100.000 empleos hasta 2030.

“Gracias al trabajo, a la apuesta en este caso por la electrificación, estamos garantizando en los próximos años, en las próximas décadas, la industria de la automoción en España y en Cataluña”, ha afirmado Hereu durante el Pleno del Congreso.

El ministro respondía a una pregunta de la diputada de ERC Inés Granollers sobre si está garantizada la competitividad industrial. La iniciativa figura registrada oficialmente en el Congreso bajo ese mismo enunciado.

Hereu ha sostenido que, pese a un contexto económico e industrial “muy difícil”, el comportamiento de la industria española está siendo “bastante positivo gracias a las políticas públicas” y ha situado al automóvil como uno de los principales ejemplos.

“España es el segundo productor de Europa, el noveno del mundo, y estamos haciendo un proceso de transformación a través de una hoja de ruta que compartimos con la industria”, ha señalado. A su juicio, ese proceso permitirá mantener la actividad de la automoción tanto en el conjunto de España como en Cataluña.

La intervención se produce en un momento de incertidumbre en torno a la reorganización del Grupo Volkswagen, cuyo consejo de supervisión aprobó a principios de septiembre el denominado Plan Futuro 2030, una estrategia para mejorar la rentabilidad y competitividad del fabricante y adaptar su estructura a la transformación del mercado. El programa incluye una inversión de 135.000 millones de euros entre 2027 y 2031 y un amplio plan de reducción de costes.

Granollers ha trasladado al ministro su preocupación por las posibles consecuencias de esos ajustes para Seat, su industria auxiliar, los trabajadores y la economía catalana.

El CEO lanza un mensaje de tranquilidad

Hereu ha respondido remitiéndose a las declaraciones realizadas este mismo miércoles por el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, quien ha asegurado en una entrevista con El Periódico que “el futuro de Seat está asegurado” y que la compañía no prevé perder empleos. La entrevista ha sido uno de los principales contenidos de la edición de este miércoles del diario.

El ministro ha reivindicado además las políticas impulsadas por su departamento para acompañar la transformación del automóvil y ha insistido en que la competitividad industrial debe apoyarse en tres pilares: “la innovación, la digitalización y la descarbonización”.

En este contexto, Hereu ha destacado especialmente el papel de la fábrica de Martorell, que, según ha defendido, “tiene mucho futuro” gracias a las inversiones relacionadas con el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado y a la llegada de nuevos modelos electrificados. “Eso garantiza que las marcas Cupra y Seat tengan el futuro garantizado”, ha concluido.

Seat presentó este mes su nueva etapa estratégica después de ocho años de transformación y situó la electrificación, la flexibilidad industrial y la adaptación a la regulación europea entre los grandes retos de los próximos años. La propia compañía reconoce que el sector afronta una presión creciente por los costes de la transición eléctrica, la regulación de emisiones y el aumento de la competencia.

El futuro concreto de la marca Seat más allá de 2030, sin embargo, ha sido objeto de mensajes distintos en las últimas semanas. Tras la aprobación del plan de Volkswagen, el grupo señaló que todavía no había adoptado una decisión definitiva y vinculó las futuras inversiones en la enseña a factores como la regulación europea y el coste de desarrollar una nueva generación de vehículos eléctricos.

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Por ello, las declaraciones de Hereu y Haupt refuerzan las expectativas sobre la continuidad industrial y del empleo en España, aunque la configuración futura de las marcas dentro del Grupo Volkswagen continúa sujeta a las decisiones estratégicas que adopte el fabricante alemán.