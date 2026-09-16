Crónica de la Bolsa
El Ibex 35 busca la estabilidad ante la Fed con el petróleo y los bonos en máximos
La Bolsa de Madrid afronta su tercera jornada consecutiva de retrocesos mientras los mercados financieros aguardan las decisiones monetarias de la Reserva Federal, el Banco de Japón y Banco de Inglaterra
Monique Zamora Vigneault
Los mercados financieros buscan poner freno a las caídas este miércoles, a unas horas de la decisión de la Reserva Federal. La subida de la inflación y los elevados precios del petróleo –que acumula una revalorización superior al 70% en el año— han llevado el mercado a descontar un alza de tipos por parte de la institución que dirige Kevin Warsh. El Ibex 35 pone fin a dos sesiones en rojo esta semana y amanece con un alza del 0,62%.
El barril de Brent, de referencia en el Viejo Continente, ha enfriado su senda alcista y amanece este miércoles con una caída del 0,50%. El barril se sitúa por encima de los 108 dólares y el West Texas Intermediate (WTI), sobre los 104 dólares, con una caída más acusada, del 1%.
La posibilidad de una subida de tipos también ha impulsado los rendimientos de la deuda pública en varios rincones del mundo. El bono a 10 años estadounidense se ha situado en el 5% por primera vez desde 2007 en las últimas jornadas.
El resto de Europa también ha amanecido en verde. El parqué de Milán lidera las subidas con un alza del 0,53%, seguido del paneuropeo Euro Stoxx 50 (+0,47%) y Londres (+0,35%).
Además de la Fed, el mercado también mira hacia las decisiones monetarias del Banco de Japón y Banco de Inglaterra.
El valor más alcista en el primer tramo de la sesión es Amadeus, con un alza del 2,33%, por encima de Repsol (+1,00%), Sacyr (+0,92%) y Bankinter (+0,90%). Los valores más perjudicados son Aena (-0,79%), Cellnex (-0,55%) y Telefónica (-0,46%).
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Fuente: El Periódico
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