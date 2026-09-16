El mercado espera que Warsh desafíe a Trump y suba los tipos de interés en EEUU por primera vez en tres años

Lo más probable es que, a lo largo de esta semana, la opinión que tiene Donald Trump sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, se haya deteriorado considerablemente. El mandatario estadounidense encumbró al economista como sucesor de Jerome Powell, con quien se llevaba a matar, con una sola misión: que bajara los tipos de interés.

Trump había llegado a insultar y ridiculizar a Powell públicamente infinidad de veces por negarse a bajar el precio del dinero de forma sistemática, argumentando que su lentitud estaba costando a su país miles de millones de dólares. Tras lograr que Powell dejase su cargo, Trump nominó a Warsh para dirigir el banco central estadounidense, esperando que sus decisiones fueran más afines a sus designios.

La Fed se prepara para subir tipos

Sin embargo, en las dos reuniones que Warsh ha presidido como principal espada de la Fed, el organismo decidió mantener los tipos de interés intactos. Y en la del próximo jueves, salvo un giro dramático de los acontecimientos, Warsh desafiará a Trump y elevará el precio del dinero en 25 puntos básicos, hasta el rango entre el 3,75% y el 4%.

El mercado descuenta con un 92,7% de probabilidades que Warsh y la Fed pasarán a la acción después de nueve meses de pausas en los tipos, y más de tres años sin que el banco central de EEUU se haya visto obligado a elevar las tasas, desde el 26 de julio de 2023. A finales de agosto, el discurso del jefe de la Fed en Jackson Hole dejó muchos titulares, pero un mensaje más claro que cualquiera: había trabajo que hacer.

"La responsabilidad por 65 meses consecutivos de inflación elevada recae directamente sobre el banco central, y ahí es donde debe recaer", reconoció Warsh ante inversores y colegas. Si quedaba alguna duda sobre la próxima decisión de la Fed, el último dato de inflación de EEUU la despejó por completo. La cifra de agosto ascendió hasta el 3,4%. Sin embargo, la inflación subyacente repuntó más de lo esperado, presionando aún más a la Fed.

La inflación, el gran argumento

El máximo dirigente del organismo reconoció en aquel discurso que, pese a que las lecturas de inflación durante el verano fueron “mejores de lo esperado”, no percibió que las tendencias subyacentes hubieran mejorado de forma significativa. Tras aquel discurso, el mercado cifraba en un 50% de posibilidades el aumento de tipos, y los últimos datos de inflación han hecho el resto para descontarlo casi por completo.

François Rimeu, estratega sénior de Crédit Mutuel, considera que “es momento para la acción” en la Fed. “En una economía resiliente, con un mercado laboral cercano al pleno empleo, mantener los tipos sin cambios en septiembre supondría el riesgo de permitir que la inflación se afiance aún más y pondría en cuestión la coherencia del mensaje que Warsh transmitió en Jackson Hole”, apunta el analista.

Paolo Zanghieri, economista sénior en Generali Investments, considera que Warsh dejó claras sus intenciones en el simposio económico, pese a su aversión a dar pistas sobre el rumbo futuro de los tipos —conocido en el sector como forward guidance—. El analista cuenta con que la Fed subirá los tipos, centrando más sus dudas sobre lo que Warsh dirá en rueda de prensa y el impacto que tendrá en los mercados de renta fija y variable.

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El difícil equilibrio de la Fed

Felipe Villarroel, socio y gestor de carteras de TwentyFour AM (Vontobel), considera que la Fed tiene ante sí “un difícil ejercicio de equilibrio”. “Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo y los últimos acontecimientos –en particular, el aumento de los precios del petróleo– han añadido presión, la economía estadounidense sigue mostrando resistencia”, opina. Warsh, según el análisis del experto, se enfrenta a la tarea de “restablecer la credibilidad de la Fed en la lucha contra la inflación”.