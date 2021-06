Hace años que resulta imposible negar la importancia de Google. El gigante americano recibe alrededor de 7 mil millones de consultas de búsqueda cada día, según revela la web Hostin Grating. Una cifra que presumiblemente no ha tocado techo, ya que los expertos aseguran que podría alcanzar los 10 mil millones por día en los próximos años. Además, Google es el navegador rey entre los usuarios con el 61,77% del dominio de la red, seguido muy de lejos por Safari (15,09%) y Firefox (4,92%). Con todo esto, es normal que aquellos que tienen un negocio quieran hacerse un hueco en el podium del navegador para ganar visibilidad, pero no siempre es una tarea fácil teniendo en cuenta que existen más de 1,83 mil millones de sitios web en Internet.

A posicionar a las empresas en los primeros puestos de navegador se dedica la start-up Link Affinity. Esta herramienta utiliza la Inteligencia Artificial (IA) y el Machine Learning para rastrear sitios en Internet con los que sus clientes deberían relacionarse a través de enlaces y menciones para que Google determine que son una autoridad en su sector. "Link Affinity analiza millones de sitios y detecta las relaciones idóneas para cada cliente de cara al posicionamiento en Google. Sin que el usuario tenga que visitar ni una sola web", explican. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de un algoritmo propio llamado 'Naturalness', Link Affinity procesa el lenguaje natural de las webs para comprender el contenido como lo haría un ser humano y así evitar penalizaciones del navegador. "Google quiere que trabajemos de una forma natural ese popularidad, el ser alguien en tu sector, pero las empresas lo hacían mal y eran penalizadas", explica Sico de Andrés, CEO de la empresa.

La importancia del SEO

Esta start-up, que se fundó en Galicia y factura 1 millón anual, se ha convertido en unos pocos años en una prioridad en el presupuesto de muchas compañías. Desde pequeños negocios de barrio hasta grandes multinacionales de telefonía y seguros trabajan con Link Affinity. Y es que según Sico de Andrés, la mayoría de empresas ya son conscientes de lo necesario que es tener una buena estrategia de SEO y presencia online. "Con la pandemia se ha pasado de que antes la digitalización era voluntaria y ahora se ha convertido en algo no opcional y obligatorio. Y si eres digital y no estás en Google es como si no fueras digital", comenta Sico de Andrés. En este sentido, explica que la sociedad busca información en Google sobre un producto, aunque luego vaya a la tienda física a comprarlo. "Y ahí es donde si estás bien posicionado, la persona acaba comprándote a ti".

Digitalización, el gran reto

Otra de las ventajas que destaca Sico de Andrés es que Google no hace destinaciones entre empresas grandes y pequeñas, por lo que con una estrategia correcta cualquier compaña independientemente de su tamaño puede estar bien posicionada. "Antes quien hacía un anuncio de televisión se lo llevaba todo y ahora si haces un buen SEO no tienes porque tener un gran presupuesto y puedes estar ahí en las búsquedas (...) Gracias al online, haciendo una campaña correcta puedes competir contra una compañía grande". Justo por este motivo, Sico de Andrés se lamenta de que muchas empresas estén regresando a los hábitos previos a la pandemia. "El trabajo en remoto, el no controlar los horarios, trabajar por objetivo, todo eso, ya estamos viendo que muchas empresas se están echando para atrás, no hemos aprendido nada, cuando pase todo esto las empresas clásicas volverán a dar pasos para atrás", afirma rotundamente. En este sentido, Sico de Andrés señala a la correcta digitalización como el principal reto de las empresas españolas, ya que, a su juicio, las compañías se quedan a medio camino. "Los negocios hay que digitalizarlos completamente, la gente está digitalizando mal y no le da importancia de dedicarles recursos".

Este innovador proyecto está nominado a los Global Search Awards, los "Oscars de nuestro sector", como los describe Sico de Andrés. Link Affinity es la única herramienta española que ha conseguido este reconocimiento. Gracias a la repercusión que le darán estos premios, Sico de Andrés espera llevar su idea a los mercados estadounidenses en un futuro próximo.