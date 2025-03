Marie Claire se queda sin una media para cada mujer

Durante décadas fue una de las firmas textiles más emblemáticas de España. Ubicada en Vilafranca, municipio del interior de Castellón de poco más de 2.000 habitantes, de la factoría de Marie Claire llegaron a salir 72 millones de medias al año y 24 millones de calcetines. Eran los años 80 y 90 y la compañía, que empleaba a casi un millar de trabajadores, significaba mucho más que una fábrica de pantis, ropa interior y pijamas. Era el salvavidas económico de una comarca entre Castellón y Teruel que respiraba al mismo ritmo que lo hacía la marca. Pero eso fue en el pasado. Hoy, tras casi 20 años de crisis y dos de agonía, Marie Claire ya es historia. La mercantil For Men SA, que el pasado agosto compró la textil, cierra la empresa y despide a toda la plantilla.

El último capítulo de Marie Claire, una empresa con 118 años de historia, empezó a escribirse el pasado verano. A principios de agosto, la titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón adjudicó la compra a la empresa madrileña For Men. El traspaso llegó apenas tres años después de que la emblemática compañía de Els Ports fuera adquirida por el grupo B2Tex, operación que contó con el apoyo de la Generalitat Valenciana (entonces gobernada por el Botànic), que aportó dos préstamos que sumaron 21,5 millones de euros. No obstante, y pese a la ingente cantidad de dinero público, el plan de negocio desarrollado por los nuevos propietarios resultó un fracaso y, tras meses de actividad mínima, en junio de 2023 B2TEX anunció un ere que afectó al 70% de la plantilla (190 trabajadores) y se declaró en concurso de acreedores al no poder hacer frente a unas deudas de casi 40 millones.

Oferta ambiciosa

Pese a que desde el primer momento fueron muchos los que pensaban que Marie Claire estaba más muerta que viva, a la textil enseguida le salieron pretendientes. El primero fue el fondo de inversión C2 Private Capital, que presentó una oferta en firme para comprar la unidad productiva por 250.000 euros. No obstante, y tras las pegas que puso el Ejecutivo valenciano (uno de los principales acreedores), el comprador decidió retirar la oferta. Después entraron en escena la empresa valenciana Ferry’s y el grupo hispano polaco integrado por la compañías For Men y Koltex. Los trabajadores se decantaron por la segunda opción (la oferta de Ferry’s era menos ambiciosa y solo contemplaba emplear a 12 de los 72 trabajadores) y, pese a que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en un primer momento se opuso, el pasado agosto el juzgado dio vía libre a la operación. El empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez,administrador único de For Men, se convirtió en el nuevo dueño. Y entró a lo grande: prometió invertir tres millones de euros para relanzar la marca, modernizar la maquinaria, buscar nuevos nichos de negocio y, si todo iba bien, ampliar la plantilla.

Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. A las pocas semanas de tomar el control de la factoría (algo que sucedió a finales de septiembre), el matrimonio entre For Men y Marie Claire empezó a hacer agua. Las primeras señales de alerta fueron en forma de impagos a los trabajadores. No les abonó ni las nóminas de octubre ni las de noviembre, algo que Sánchez Pérez achacó a «problemas burocráticos» ajenos a la mercantil. Pero todo empezó a cambiar a mediados de diciembre. El juzgado, a instancias del administrador concursal, decretó el embargo cautelar de los activos y las cuentas de Marie Claire, así como de los de For Men. Un bloqueo cuyo objetivo era impedir que el nuevo dueño, que tampoco había abonado los 250.000 euros de la compraventa, vendiera los bienes de la textil antes de haberlos pagado.

Durante todo ese tiempo el empresario pidió una y otra vez paciencia y confianza a la plantilla. Hasta que la plantilla se cansó. Uno de los capítulos más surrealistas tuvo lugar este 12 de febrero, cuando citó a los representantes de los trabajadores a una reunión. No se presentó y, lo peor, ni siquiera los avisó. Los trabajadores estallaron, convocaron una protesta y aseguraron que lo mejor que podría pasarles era que la textil echara el cierre.

Batalla judicial

El desenlace llegó a los pocos días. A través de sus abogados, For Men comunicó a la plantilla su decisión de resolver el contrato de compra e iniciar un proceso para despedir a todos los trabajadores. La empresa justificó la decisión en «el estrangulamiento financiero provocado por el embargo» de las cuentas decretado por el juzgado, aunque para complicar más las cosas ese mismo día la magistrada ordenó levantar el embargo cautelar tras estimar su falta de competencia. Sin embargo, esa decisión judicial no cambió nada y la mercantil madrileña dejó claro que no habría marcha atrás.

La renuncia de For Men supone el fracaso del último intento por salvar a Marie Claire, pero ahora se abre un nuevo periplo judicial. El administrador concursal, que insiste en que la firma no puede renunciar de manera unilateral al contrato, piensa llegar hasta el final y seguir exigiendo que cumpla lo firmado, mientras que los trabajadores, que también han demandado al empresario por impagos, también están pendientes de que se celebren los juicios. La Generalitat Valenciana ha anunciado que estudia reclamar a For Men que cumpla con sus obligaciones y esta tiene previsto demandar al administrador concursal. Empieza una batalla legal que pondrá punto final a la marca del célebre eslogan Un panti para cada mujer.