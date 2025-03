Mar Vaquero: «The Wave puede seguir creciendo porque las posibilidades de Aragón son innumerables»

Segundo año, segundo The Wave… Eso significa que quedaron satisfechos con la primera edición.

Fue un éxito rotundo y permitió trasladar al mundo el mensaje de que Aragón es un territorio que marcará el futuro tecnológico en los próximos años. Se demostró en aquel mes de mayo con los 3.250 visitantes únicos durante las tres jornadas, también con los proyectos instalados en nuestra comunidad que se mostraron en la primera edición y, más recientemente, con los más de 37.000 millones de euros de inversiones que ha anunciado nuestra comunidad en los últimos 15 meses y que nos sitúan como un lugar de referencia mundial.

Ahora se ha ampliado a tres días (uno más) y se ha triplicado el número de ponentes hasta superar el centenar. El salto ha sido importante, pero ¿ha sido premeditado o ha venido impuesto por la necesidad?

El Gobierno se ha definido a sí mismo de la misma manera que lo hacen los ciudadanos aragoneses con su trabajo diario: ambicioso. Ello se traslada también a The Wave. Si la primera edición mostró un camino y un respaldo que superó con creces las expectativas, nuestra obligación es evolucionar y mejorar la oferta, ampliarla, pensar en todos los protagonistas del sector tecnológico y sus diferentes edades, en los clústeres que tan buen trabajo desarrollan y también en los jóvenes que buscan un futuro profesional en el sector y todavía no han decidido el rumbo de sus vidas. Nada es fruto de la improvisación. Pero también le aseguro que no nos asustan los retos, nos motivan para sacar la mejor versión de Aragón y de The Wave.

No le voy a preguntar por nombres destacados porque serían muchos; pero, ¿hay alguien que haya costado mucho traer? ¿Y alguien que no se haya conseguido y por tanto habrá que insistir el próximo año?

La mejor noticia que podemos trasladar es que es imposible dar cabida a todos los profesionales con los que el Gobierno de Aragón ha dialogado en este tiempo y con aquellas empresas que han mostrado su interés por estar presente en este congreso. Situación que no es para nada un problema, más bien una oportunidad porque ya hemos avanzado en algunos ponentes que participarán en The Wave 2026. Conjugar agendas y posibilidades es siempre complicado, a veces incluso imposible. Pero nos sentimos muy satisfechos porque el cartel definitivo del congreso es de la máxima calidad y podemos asegurar que la capital mundial de la tecnología en esos días será Zaragoza.

Este encuentro viene a corroborar que la tecnología no es el futuro… es el presente. ¿Así lo creen también desde el Gobierno de Aragón?

Es tan evidente que es el presente que, en los últimos 15 meses, se han anunciado inversiones tecnológicas por una cantidad que supera los 37.000 millones de euros. Incluso podemos hablar del incremento de puestos de trabajo y de peso específico en el Producto Interior Bruto de nuestra comunidad, que el clúster de empresas TIC, Electrónica y Telecomunicaciones de Aragón (Tecnara) sitúa en el 3,7%. Y no sólo eso. La tecnología se ha convertido en una actividad presente en empresas de todos los sectores, que son plenamente conscientes de que deben apostar por la innovación para mejorar sus procesos, ser más competitivos y aumentar sus posibilidades en un mercado cada vez más global y competitivo.

La Inteligencia Artificial tendrá un papel esencial. Poco a poco va impregnando todos los sectores y ya se ha anunciado que llegará a la administración. ¿Cómo se va a implementar?

El presidente Azcón aseguró que el 2025 iba a ser el año de la Inteligencia Artificial y los hechos le avalan. Tal y como anunció, el próximo mes de abril se pondrán en marcha los primeros veinte procedimientos administrativos que se resolverán con Inteligencia Artificial, reduciendo los plazos de hasta 350.000 expedientes administrativos. Supondrá una inversión de 2,1 millones de euros y es el inicio de un camino sin retorno.

El año pasado asistieron más de 3.000 personas. ¿Qué esperan de este?

Todos los indicadores nos apuntan a que se van a rebasar con creces esas cifras. Nos encontramos ya muy por encima de los inscritos que experimentamos el año pasado a una semana de The Wave y estamos convencidos de que el interés por el congreso continuará al alza. Aspiramos a seguir avanzando en nuestro propósito de ser una de las citas más importantes de Europa, que se genere valor y conocimiento, fomentar el networking y acercar un sector de enorme futuro a los jóvenes que también acudirán al Palacio de Congresos con la aspiración de conocer qué posibilidades contienen las empresas que desarrollan su tarea en esa área de actividad.

¿Tiene techo The Wave? ¿El modelo de este año es el definitivo?

El objetivo debe ser precisamente ese: alcanzar nuestro techo. Pero sinceramente creo que podemos seguir creciendo porque las posibilidades de Aragón son innumerables. Y ello nos obliga a no ser inmovilistas. Evolucionar y adaptarse a las demandas de los potenciales interesados en The Wave debe ser un propósito claro, sin perder nunca las señas de identidad que ya nos hacen reconocibles.

También habrá tiempo para el ocio y para encuentros más informales con Nebula Lonunge o Drink & food. Está todo pensado…

Porque entendemos The Wave como un evento para exprimirlo al máximo. Que no se convierta únicamente en un lugar en el que asistir a ponencias. Si no que tenga la vida, el dinamismo y la curiosidad que muestra el sector y sus profesionales. La tecnología forma parte de nuestro día a día, y ello engloba desde que te levantas hasta que te acuestas.

The Wave consolida a Aragón como 'hub' tecnológico? Se han anunciado 37.000 millones de inversiones en el sector.

The Wave es una de las señas de identidad que tiene Aragón como hub tecnológico. Hay más: los grandes gigantes tecnológicos que han apostado por nuestra comunidad, las empresas aragonesas, muchas de matriz familiar, que llevan décadas de gran trabajo y excelencia en todo el mundo, también aquellas organizaciones nacionales e internacionales que han visto en este territorio el lugar ideal para crecer y no me olvido de las startups, el germen de los proyectos que mejorarán nuestra vida cotidiana en el futuro.

En numerosas ocasiones ha dicho que Aragón tiene espacio, energía y talento y yo añadiría paz social. ¿Es esto clave?

Supone un hecho diferencial. Las empresas ven en Aragón a una tierra que apuesta por el consenso y el diálogo a la hora de resolver las cuestiones de índole laboral. Un fenómeno que se extiende desde 1989 de manera ininterrumpida y que, con las lógicas diferencias entre patronal, sindicatos y administración, permite también trasladar un mensaje inequívoco: somos el lugar ideal para invertir, generar empleo y oportunidades porque lo unimos a nuestra disponibilidad de espacio, nuestro liderazgo en energías renovables y el talento de nuestras gentes.

El Gobierno de Aragón ha comenzado la construcción del Distrito Aragonés de Tecnología César Alierta. ¿Es la tercera pata tecnológica junto a Walqa y Technopark?

Nos permite completar una red de parques tecnológicos diversos en las tres provincias, con personalidad y que hacen de Aragón un verdadero distrito tecnológico. La unión de los tres sólo puede tener efectos positivos: más posibilidades para las empresas, mayores oportunidades de atraer empresas y la opción de vertebrar el sector tecnológico en Zaragoza, Huesca y Teruel porque todas ellas tienen las condiciones ideales para ayudar al éxito de las empresas.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de DAT? ¿Este espacio servirá para seguir atrayendo inversiones?

Uno de los hechos más significativos es que es un parque tecnológico que no parte de cero, sino que ya cuenta con la presencia destacada de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Aragón o el CEEI, entre otros. El Plan Director ya es una realidad, licitamos recientemente la redacción del proyecto de ampliación del ITA y se está trabajando en la Declaración de Interés General de Aragón y el Proyecto de Interés General de Aragón. Estamos avanzando según los plazos que anunció el presidente Azcón en la presentación del pasado mes de enero.

Para terminar, ¿cómo ve el Aragón tecnológico dentro de cinco años?

La respuesta es complicada porque hoy no somos conscientes de aquellos avances tecnológicos que marcarán nuestras vidas en los próximos años. Eso sí, el trabajo del Gobierno de Aragón va encaminado a potenciar un sector tecnológico diversificado y creciente, que sea capaz de ofrecer un futuro a todos aquellos aragoneses y ciudadanos de otros rincones del mundo que quieren vincular su vida y su proyecto vital a esta comunidad.