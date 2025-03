The Wave, un evento para inspirarse con los mejores

El mundo está en constante cambio. La tecnología impregna la vida diaria de pequeños y mayores. Está presente en todos los sectores de la economía y Aragón quiere mostrar el potencial de sus empresas y de su industria tecnológica. Tras una primera y exitosa edición el año pasado, este 2025, The Wave da un salto exponencial, cualitativo y cuantitativo, en el que se amplía de dos a tres días, se multiplican exponencialmente los ponentes (superan los doscientos) y se consolida como un punto de encuentro entre el talento emprendedor y el capital inversor con una experiencia inmersiva en la que además de escuchar a los gurús de empresas tecnológicas se podrá también conocer sus aplicaciones efectivas para convertir la tecnología en una mejora real para las empresas. En definitiva, The Wave busca innovar, conectar y transformar y para ello, el Gobierno de Aragón cuenta con la colaboración de empresas de la talla de Amazon Web Services, Hiberus, Ibercaja e Integra .

Durante tres días, del 19 al 21 de marzo, el ecosistema innovador español se dará cita en el Palacio de Congresos de Zaragoza con el objetivo de «subirse a la ola tecnológica» que vive la comunidad, una invitación que la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, hizo en la presentación de este cónclave en Madrid. Este congreso busca convertirse en una de las citas obligadas del sector tecnológico local, nacional e internacional, como lo son el Mobile World Congress de Barcelona o el South Summit de Madrid.

La tecnología tiene un impacto real en la vida de las personas, porque afecta a toda la estructura de la sociedad, a la educación, la sanidad, la industria, la agricultura, la alimentación, los servicios o la logística. Los datos así lo señalan. En el último año ha habido un incremento de más de 1.500 empleos en de las empresas tecnológicas de Aragón y ya rozan los 10.000; y su aportación al PIB de la comunidad supone el 3,7%. De los más 44.000 millones de euros de inversión anunciados en Aragón para los próximos años, 37.000 millones están relacionados con la industria de los datos. Por ello, como afirmó recientemente el presidente aragonés, Jorge Azcón, «en Aragón tenemos la oportunidad de reinventarnos, ya que somos protagonistas de una nueva era de progreso de la mano de la revolución más grande en la historia de la humanidad, que es la revolución de la industria de los datos» por lo que el sector tecnológico será, y lo es ya, un «motor económico fundamental» para la comunidad.

A la cabeza inversora

Aragón está a la cabeza en cuanto a inversiones de multinacionales del sector tecnológico que implantarán en la comunidad sus centros de datos, porque tal y como ha insistido Vaquero en numerosas ocasiones, «tenemos suelo, tenemos energía y tenemos gran capacidad de talento». No es el futuro, es ya presente, con el proyecto del parque tecnológico de Zaragoza, conocido como Distrito Aragonés de Tecnología César Alierta, un espacio de conexión para la universidad, el CSIC, el ITA, el CEEI, un hub donde conectar y conectarse.

Y ahí la educación tiene mucho que decir, ya que hay que formar profesionales cualificados, por eso el protagonismo que tendrá el alumnado en este congreso, puesto que podrán conocer de primera mano necesidades e interesantes ofertas con las que subirse al carro tecnológico en el que está inmerso la comunidad. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció que en materia de formación el Plan The Wave supondrá «una inversión de 13,5 millones para impulsar la formación tecnológica», y destacó los programas de reciclaje laboral.

Novedades

El avance de la Inteligencia Artificial será uno de los temas que sobrevuele sobre este evento. La IA está revolucionando y transformando las empresas en particular y la sociedad en general; pero ante esta situación, las personas son imprescindibles para hacer las preguntas correctas y saber implementarlas. El Gobierno de Aragón, organizador del evento, quiere ser ejemplo implementando la IA dentro de la Administración.

Innovar es sinónimo de crecer. The Wave incorpora en esta segunda edición varias novedades. The Wave Invest, una jornada que se celebrará el último día del congreso y que servirá como punto de encuentro entre el talento emprendedor y el capital inversor. Se han inscrito 75 startups, 18 scale ups y 90 inversores.

También habrá un espacio dirigido al alumnado de Bachillerato, FP y universidad, The Wave Talent, donde los jóvenes podrán descubrir nuevas salidas laborales y participar en actividades relacionadas con su futuro profesional.

La tercera novedad será Hack the future o Hackaton, que se celebrará en Etopia el 18 y 19 de marzo, donde los participantes buscarán soluciones tecnológicas a los retos que plantearán las empresas punteras de Aragón.

Tres días, seis espacios

La primera jornada se enfocará en los clústeres aragoneses, con especial protagonismo para Tecnara; la segunda será de carácter institucional con la presencia de figuras internacionales de relevancia; mientras que la última incluirá un Investor Day para fomentar la creación de proyectos concretos en beneficio de Aragón.

El Palacio de Congresos cambiará por completo su aspecto para acoger seis espacios bien diferenciados: Planet Zero, Wav-e Star, Lunar Lab, Expo Horizon, Nebula Lounge y Expoplanet Drink & Food.

Planet Zero será el escenario principal de The Wave y se situará en el auditorio. Será el lugar donde se lleven a cabo las ponencias más destacadas, los actos institucionales y las ceremonias de entrega de premios. Expertos como Sasha Rubel (AWS), Eoin Doherty (Microsoft), Rika Nakazawa (NTT Data), María José Martí Gil (ZeroError), Pablo Carlier (Google) hablarán sobre Inteligencia Artificial en todas sus facetas. El último día, acogerá The wave Invest, con la participación de Alicia Asín (Libelium), Yaiza Canosa (GoI) y Romuald Fons (BIgseo-big School)

En Wav-e Star convergerán los escenarios, los shows creativos, el arte y la energía; un espacio vibrante y dinámico donde la información fluye y las experiencias se conectan para crecer.

Expo Horizon será un espacio expositivo donde la innovación y el talento tomarán forma. Las empresas estarán presentes con un estand, donde presentarán actividades interactivas y demostraciones en vivo donde el talento estará en primera fila.

Una sala transformada en un entorno audiovisual es lo que propone Lunar Lab, un lugar perfecto para ponencias sobre tecnologías emergentes, mesas organizadas por los clústeres de Aragón y experiencias multimedia

Nebula lounge está pensado para desconectar, inspirarte, hacer networking y, por qué no, tomarte un café, descansar y asimilar todos los conocimientos.

El ocio también tendrá un espacio, aquí denominado Exoplanet Drink & Food, un punto de encuentro para conocer gente y charlar de forma más distendida. Ubicado en el espacio exterior, ofrece una selección de foodtrucks con opciones para todos los gustos y música en directo.

El Gobierno de Aragón cuenta para esta segunda edición de The Wave con los mejores compañeros de viaje posibles. Amazon Web Services, Hiberus, Ibercaja e Integra .

La directora general de Amazon Web Services para España y Portugal, Suzana Curic, destaca «el apoyo desde su concepción el pasado año (primera edición) y el compromiso de continuar formando parte de este gran movimiento tecnológico y surfear la ola de la digitalización». Mientras que el CEO y fundador de Hiberus, Sergio López, reconoce que el reto está en las personas, en cómo adaptan y mejoran sus capacidades para utilizar la tecnología.

Asimismo, el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, también ha mostrado su compromiso con este proyecto: «Como banco aragonés, tenemos la responsabilidad de apoyar a la sociedad aragonesa y The Wave encaja perfectamente en lo que buscamos con la tecnología y el desarrollo como bandera».

Otra de las empresas founding partners es Integra Tecnología, cuyo CEO, Félix Gil, quien también es el presidente del Clúster de Tecnara, califica de «impresionante lo que se ha conseguido en solo un año» y se emplaza a conseguir, entre todos, «que Aragón brille para ser un hub tecnológico a nivel mundial».