Yaiza Canosa, ponente en The Wave: "Quien quiera emprender, que no lo retrase porque de ser valiente nadie se arrepiente"

¿Qué palabra le define mejor, joven, mujer, emprendedora, empresaria… o todas ellas?

Creo que es culo inquieto, pero si tengo que elegir una sería empresaria.

Tiene 31 años y ha creado tres empresas. ¿Cómo lo explica?

Es algo que ocurre cuando tienes ese volcán interno que no puedes controlar, de montar proyectos, montar cosas que se materializan muchas veces en ser empresario o ser emprendedora. No es algo que se pueda explicar, es algo que tienes que hacer sí o sí y que tampoco tienes mucha elección.

La primera fue con 16 en su Galicia natal. ¿Qué le llevó a ello?

Yo no sabría qué sería si no me dedicase a lo que me dedico, no sabría a lo que dedicarme. El primer proyecto donde yo me involucré, que fueron seis años, tuvo una mezcla entre, como digo, esa energía y esas ganas un poco naturales de hacer cosas y la necesidad. Se combinaron esas dos fuerzas.

GOI la fundó por su amor a la comida. Cuénteme la historia, que es inspiradora.

A los 19 años me fui de Galicia. Lo que más me gusta en el mundo es comer, como buena gallega, y estaba acostumbrada a los huevos de mi casa, a las patatas de mi casa, a los tomates de mi casa. Cuando descubrí que fuera de Galicia (me fui a vivir a Barcelona y a Madrid después) los tomates no saben a tomate, los huevos tienen otro sabor y color, etcétera, mi familia intentaba mandarme todos esos productos, haciendo paquetes de mucho peso, y me di cuenta de que no existía una red que operase con productos voluminosos. Es decir, que Correos, DHL o los grandes operadores, a partir de 40 kilos no te dan una solución. Vi que había un mercado y que había una oportunidad.

¿La necesidad agudiza el ingenio?

La necesidad agudiza todo. Yo creo que cuando tienes necesidad tienes más hambre, tienes más energía, tienes menos posibilidades y menos opciones para poder permitirte no estar activo, no ser ingenioso, no buscar soluciones a todo. Al final, tener un plan B siempre hace que le puedas echar menos ganas al plan A.

¿Qué referentes tiene en el mundo empresarial?

Yo crecí con un gran referente en el mundo empresarial que fue Amancio Ortega, por supuesto. Aunque es cierto que no dejaba de ser un hombre mayor, muy mayor y una cosa es tener referentes y otra cosa es tener gente con la que te veas, que te inspire y veas que puedes llegar a ser como ellos. Para mí la mujer referente a nivel España, empresaria, ha sido y es Verónica Pascual.

¿Cuáles son las claves para su éxito?

Primero creo que habría que definir qué es el éxito para cada uno. Pero yo le diría que las claves para sentir que una persona tiene mucha suerte y que a mi juicio tiene éxito, aunque siga luchando por llegar a conseguir cosas que quiere, sería vivir y hacer las cosas con pasión, con convicción, con principios y sobre todo sintiéndose orgullosa de todo, salga bien o salga mal.

GOI factura unos 90 millones. ¿No le da vértigo?

No me gustaría que se asocie el tema del dinero con el mensaje. En GOl somos muchísimas personas trabajando cada día, y además yo cada vez tengo un papel menos protagonista. Tengo un equipo directivo, un director general que son claves y que tienen mucho que decir. A mí no me da vértigo, a veces me genera un poco de incertidumbre, ¿qué va a pasar?, ¿qué queda?, ¿a dónde vamos?

¿Ha encontrado trabas por el hecho de ser mujer?

Le diría que me he encontrado más trabas por ser joven que por ser mujer. Pero por ser mujer también, porque es un sector muy masculinizado, pero creo que al final todo el mundo tiene piedras en el camino. El que es muy mayor porque es muy mayor y nadie le contrata, el que viene de una clase baja porque viene de una clase baja, el que viene de una clase alta porque nadie le da su lugar. Al final lo que importa es qué haces con los problemas a los que te enfrentas o que están en tu primera línea de batalla.

"Un líder es el que convence a alguien que no es fácil o que hace adeptos en un contexto que no tendría por qué"

He leído una frase suya: ‘Liderar es inspirar y dar ejemplo’. Buen lema.

Yo creo que liderar es convencer a la gente de que te siga y darle motivos para ello. Todo lo demás lo puede hacer un ejecutivo, pero un líder es el que convence a alguien que no es fácil o que hace adeptos y seguidores y fieles en un contexto que no tendría por qué. Eso para mí es lo que es un líder.

Estará en Zaragoza en el congreso The Wave para inspirar y dar ejemplo…

Me gustaría mostrar de una forma muy, muy básica, contar en lo que me he equivocado y en lo que la gente podría aprender de ello. O sea, más que rodear de una grandilocuencia la charla, me gustaría al revés, centrarme en qué cosas a mí me han costado dinero, esfuerzo y horas de energía y de llantos aprender para ahorrárselas a alguien más.

¿Qué le parecen estos encuentros?

Los eventos son como las quedadas de amigos. Depende del grupo, del sitio, del lugar y del plan. Este en concreto me parece que reúne a una serie de profesionales que yo admiro muchísimo y muy interesantes.

¿Qué le diría a aquel que quiere emprender?

Le diría que no tiene elección, si de verdad es su sueño, si lo siente y si no lo hace solo por hacerse rico. Le diría que si realmente quiere emprender, que no lo retrase porque de ser valiente nadie se arrepiente y, en cambio, yo conozco a un montón de cobardes arrepentidos en la vida. Tarde o temprano lo acabará haciendo. Así que cuanto antes lo haga, menos riesgo, menos exposición y menos jugará y más posibilidades tendrá por tiempo de poder acertar.