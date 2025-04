Cuerva: "Garamendi no me ha dado ninguna explicación convincente para intentar echarme de Cepyme"

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva (Granada, 1971), pelea por su reelección en la confederación de las pymes en mayo frente a la candidata oficial designada por Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Cuerva afirma que mucha gente cree que le condenaron “a muerte” tras hacer público el año pasado el manifiesto en el que acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de adoptar tesis comunistas. Critica el “relato de odio” hacia el mundo empresarial, asegura que el arco parlamentario rechaza la reducción de la jornada laboral, y asegura que la incertidumbre sobre este asunto está bloqueando algunas renovaciones de convenios. Defiende que hoy más que nunca, hay que denunciar lo que pasa: “¿Cuál es la otra opción? ¿Estar callado? ¿Cepyme ha de bajar la voz?”.

- ¿Que sintió cuando Garamendi le comunicó que CEOE iba a presentar una candidata oficial para echarle de Cepyme?

- Lo primero que haces es un rapidísimo balance, ¿qué ha hecho Gerardo Cuerva o qué no? Y todavía no tengo la explicación. No conozco qué ha podido ocurrir. Por tanto, quizá sientes un poco de perplejidad, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues no lo sé. Yo le he preguntado a los miembros del equipo, le he preguntado a los vicepresidentes, al comité ejecutivo, a la junta directiva, a los propios técnicos y profesionales de la casa en estos últimos cuatro años y todavía no conocemos cuál es el porqué.

- ¿Y se lo ha preguntado al propio Garamendi?

- Se lo he preguntado al propio Garamendi y no he encontrado una respuesta convincente de qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido. Pero insisto, he preguntado al resto de organizaciones en España qué percepción tenían del trabajo de CEOE-Cepyme y todavía no conozco a ni una que no haya dicho que estuviéramos trabajando muy bien en defensa de los intereses del mundo empresarial. Por tanto, creo que tiene que ser una percepción personal de Antonio Garamendi.

- ¿Si usted sale reelegido en Cepyme, dará en 2026 la batalla por presidir CEOE? ¿Cree que este es el verdadero motivo por el que Garamendi ha buscado otra candidatura?

- Ahora mismo no tengo otros planes que no sean ser presidente de Cepyme. Creo que mi momento ahora está en Cepyme. Es una tarea ardua. Además, el proceso electoral se está poniendo un poco difícil, con demasiadas críticas y ataques hacia mi persona, pero estoy convencido de que las pymes necesitan defensa y hay que hacerlo con determinación. Soy pyme, tercera generación de una empresa familiar y conozco de primera mano cuál es la problemática, las soluciones y su día a día y, por tanto, me siento muy identificado con ello.

- En esas percepciones que decía antes, la idea general es que Garamendi tiene una manera de actuar más pactista y usted es más combativo.

- Yo que soy empresario, la negociación y el pacto lo llevo en la sangre. Creo que lo que hemos hecho está posicionado en la defensa de los intereses del mundo de la empresa y más en unos momentos muy complicados. Hemos asistido al intervencionismo de un Gobierno como nunca lo habíamos conocido en la historia de España. En nuestra historia democrática jamás habíamos visto a un gobierno inmiscuirse tanto. ¿Cuál es la otra opción? ¿Estar callado? ¿Cepyme ha de bajar la voz, ha de callarse?

- ¿Cree que el punto de no retorno con Garamendi fue el manifiesto por la libertad de empresa en el que usted acusó al Gobierno de adoptar tesis comunistas?

- Hay mucha gente que dice que ese es el punto de inflexión en el que me condenaron, entre comillas, a muerte. Voy a decir una cosa con respecto al manifiesto. Primero, yo creo que el manifiesto se hace como se tienen que hacer las cosas en las organizaciones empresariales, que es de abajo a arriba. El manifiesto no es más que esa voz que Cepyme le da a un inconformismo, a un malestar general contra las actuaciones que estaba tomando el Gobierno en aquel momento: incremento de presión fiscal, de costes, de salario mínimo… Fue un manifiesto probablemente duro, pero muy reflexionado, muy trabajado por las organizaciones, que se confeccionó entre todos y se hizo público y que tuvo un gran eco. Me siento partícipe de ese manifiesto y en cualquier caso lo asumo y lo volvería a hacer.

- ¿Usted también piensa como Roig que los empresarios deben salir del armario, que deben ser valientes y decir en público lo que dicen en privado?

- No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Juan Roig. Me parece que un modelo empresarial como el de Juan Roig, un modelo de persona, es ese espejo en el que nos queremos ver. Tenemos que defender al mundo empresarial. Ya lo decía José María Cuevas (presidente de CEOE entre 1984 y 2007): si no defendemos a la organización empresarial, ¿quién lo hará? Totalmente alineado con esas palabras.

- ¿Y entonces por qué los empresarios no lo hacen?

- Yo creo que en este país ha ganado un relato de cambio de giro y de odio hacia el mundo empresarial que desgraciadamente está calando.

- ¿Cómo valora las acusaciones contra su rival, Ángela de Miguel, de que ha favorecido a los abogados de su propio despacho en Valladolid?

- No conozco el caso, lo he leído en la prensa, pero en cualquier caso creo que en las organizaciones empresariales siempre hay que tener una máxima: hay que venir a servir y no a servirse.

- ¿Pero va a convocar la comisión de régimen interno de Cepyme?

- Bueno, eso son los órganos de gobierno. Si hay alguna denuncia en la comisión, me imagino que se actuará en consecuencia. No será el presidente de Cepyme el que decida.

- Respecto al proceso electoral, ¿cómo va su recuento de apoyos?

- A favor tengo una gran base del mundo empresarial español que entiende que no es el momento de acallar a Cepyme. Tengo a mi lado a aquellas personas que levantan la persiana todas las mañanas y que con condiciones cada vez más complicadas sacan su negocio adelante.