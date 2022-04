Las redes sociales y los influencers son dos temas que como padres y madres nos preocupa mucho. Instagram, TikTok y Twitch son algunas de las redes que han aupado a estas personas. A nuestros hijos les gustan por su cotidianeidad, por su cercanía o porque tienen su misma edad y se sienten reflejados.

Pero ¿a quienes siguen? ¿Se dejan influenciar por esta gente famosa? ¿Hay motivos para preocuparnos por estas personas? Repasamos algunos de los influencers que más triunfan entre adolescentes.

Streamers: Ibai vs. ElXocas

Dos de las figuras más reconocidas de Twitch España son Ibai y ElXocas. Ambos retransmiten por esta red social en la que priman los directos de videojuegos, aunque el contenido que comunican es muy diferente. En el canal de Ibai, además de partidas de videojuegos y de entrevistas a personalidades nacionales e internacionales, siempre se ofrece un contenido educativo en el que prima la reflexión. El caso contrario lo presenta el streamer ElXocas, el cual se ha visto envuelto en diversas polémicas por frases que y por ideas que ha transmitido. En su último escándalo, este streamer relataba ante una gran cantidad de usuarios cómo algunos de sus "colegas" estando sobrios en discotecas aprovechaban para ligar con chicas "colocadas". "Se divertía mucho ligándose a pibas que estaban colocadas yendo sobrio", contaba este streamer de forma jocosa.

Son dos ejemplos de influencers de Twitch que representan valores contrarios. ¿Debemos preocuparnos si nuestros hijos o hijas ven a ElXocas? La cuestión no es si lo consumen o no, sino qué supervisión estamos dando y cómo de desarrollado tienen su pensamiento crítico. ¿Se dejan influenciar completamente por estas personas o saben diferenciar qué discursos son buenos o malos? No se trata de prohibir a ningún influencer, sino que ellos mismos sepan cuáles son buenos influencers y cuáles no.

Otros streamers que puede que les gusten a nuestros hijos son: ElRubiusOMG, IamCristinini, TheGrefg, VioletaG o AuronPlay.

TikTokers: Lolaloliitaaa, Rivers, Ale Agullló, Charli D'Amelio...

TikTok se ha convertido en una de las redes favoritas para adolescentes. La plataforma se caracteriza por un scroll continuo que no acaba y hay ciertos TikTokers cuyo contenido triunfa mucho entre adolescentes. Algunas de las cuentas conocidas entre nuestros hijos e hijas son Lolaloliitaaa, Rivers o Ale Agullló, que usan los bailes, la moda o el humor para entretener a la gente. Otros TikTokers que puede que le gusten a tus hijos son KindaPatri, Kappahhh o Yaiza Ortegón.

También hay TikTokers que han tenido varias polémicas, como Naim Derrichi, el cual afirmó que mantenía relaciones sexuales sin preservativo para eyacular dentro de las chicas, a las que mentía diciendo que era estéril.

Si como padres o madres estamos preocupados por el uso que hacen nuestros hijos e hijas de TikTok, ya que a partir de los 13 años la plataforma permite crearse una cuenta, lo primero que os recomendamos es que les preguntemos a quien siguen, que nos cuenten ellos qué contenido les interesa, si quieren enseñárnoslo. Además, podemos activar el modo de sincronización familiar de la red social para limitar el uso que hacen.

Instagramers: AddisonRae o Ángela Mármol

Instagram sigue siendo una de las redes sociales principales de los adolescentes. La usan tanto para estar al tanto de novedades de amigos y conocidos, como para saber qué hacen sus influencers favoritos. Algunas cuentas que más triunfan entre ellos son Addison Rae a nivel internacional o Ángela Mármol a nivel nacional. Esta última, además, conciencia sobre la prevención y la necesidad de actuación frente al bullying en su perfil.

Como en otras redes sociales, en Instagram también hay lo que podríamos denominar como "antiinfluencers". Marina Yers, con casi un millón y medio de seguidores, y seguida por muchos adolescentes, ha lanzado mensajes como "el agua deshidrata" o incluso ha llegado a negar la existencia del coronavirus.

Actuación de padres y madres

Como os hemos comentado, la cuestión no es si nuestro hijo o hija sigue a un influencer o a otro, sino si tiene capacidad crítica para ver si es una buena influencia en su persona o no. Por eso, para que nuestros hijos tengan buenas habilidades tecnológicas, así como tengan buenos hábitos digitales, podemos potenciar estas capacidades desde que son pequeños.