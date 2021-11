Lucía Galán es nuestra pediatra de cabecera, y la de otras 543 mil personas que la siguen en sus redes sociales, y aprenden gracias la labor de divulgación que desde ellas realiza. También es autora de los libros 'El gran libro de Lucía, mi pediatra' o 'Eres una madre maravillosa', entre otros. El próximo 13 de noviembre presentará el mayor evento de educación de nuestros país: 'Educar es todo'. Hablamos con ella para que nos ofrezca un adelanto de lo que allí nos vamos a encontrar.

Educar es todo, el evento Día: Sábado 13 de noviembre Hora: de 9 A 14.00 hs. Lugar: Teatro Lope de Vega. Gran Vía, 57, Madrid. Consigue tu entrada gratis en: https://educarestodo.com/evento-madrid-educacion/



Lucía, un año más presentando 'Educar es todo', ¿por qué te gusta tanto este evento?

Son ya 6 años juntos, Lucía y Educar es todo, y no puedo sentirme más orgullosa de formar parte de esta gran familia educativa porque, realmente, cuando te conviertes en madre, a pesar de que según van pasando los años te sientes más segura de ti misma y del modelo de educación que has elegido, si te das cuenta de que esto es un aprendizaje continuo, y que estamos aquí para aprender. No hay evento del que no saque valiosísimos aprendizajes. Por lo tanto, creo que es una oportunidad maravillosa para seguir escuchando a los mejores expertos e intentar hacerlo un poquito mejor cada día.

Las madres y padres cada vez disponemos de más información gracias, en parte, a grandes divulgadores como tú, que utilizáis como canal las redes sociales. Lucía, ¿saber más es educar mejor?

Sin ninguna duda. La base de todo está en el conocimiento. Y, por supuesto, en aterrizarlo luego en tus circunstancias personales bajo el techo de tu casa. Aquí no hay trajes de talla única, se trata de, una vez tienes todos los conocimientos, hacer tu propio traje según tus circunstancias y las de tus hijos. Al final esto va de ensayo y error. Y, sobre todo, que lo que nos funciona con un hijo a lo mejor no nos funciona con el otro. Debemos aceptar que no es un viaje fácil, pero que rodeados de conocimiento se lleva mucho mejor.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te has llevado tras tantos años presentado este evento?

Pues que, a pesar de nuestra profesión, de las vueltas que hemos dado cada uno de nosotros, a pesar de las distintas edades de nuestros hijos, todos pasamos por situaciones muy parecidas y todos sentimos muy parecido en este viaje que es la maternidad y la paternidad. Han pasado muchos ponentes por nuestro escenario, de todos he aprendido que al final se trata de disfrutar de cada etapa de nuestros hijos y de mirar la vida como un aprendizaje. Siempre hablamos de que los niños son los que no paran de aprender, pero es que nosotros deberíamos mirar a los niños con esa mirada con la que ellos miran al mundo, porque, en mi caso, mis hijos han sido mis grandes maestros de vida.

Lucía, cada día pasan por tu consulta muchas madre y padres. ¿Cuál dirías que es, por tu experiencia, su mayor necesidad?

Con toda la información de la que disponen, yo creo que lo que más necesitan es la seguridad de saber que lo están haciendo bien o que, al menos, no lo están haciendo tan mal. Cuando recibes tanta información es difícil diferenciar lo que es verdad de lo que no, lo que tiene evidencia científica de lo que no la tiene, y esto hace que los padres se sientan inseguros de si lo que están haciendo es lo correcto, tanto en temas relacionados con la salud de sus hijos, la alimentación, problemas de conducta... Veo a unos padres más inseguros que nunca en ese sentido. Mires a donde mires, siempre hay alguien que lo hace totalmente distinto, y esto te hace dudar. Pero por eso son tan importantes estos eventos, porque te reafirman en la idea de que no lo estamos haciendo tan mal.

Lucía, tienes dos hijos. ¿Tú leíste mucho para saber cómo enfocar su educación?

Sí, mis hijos ya están de pleno en la adolescencia. Leí mucho en su infancia, y sigo leyendo ahora. Nunca he dejado de hacerlo. Tengo la sensación de que ellos cambian a pasos agigantados y necesito adaptarme. Me considero una mamá informada y estudiada en ese sentido. Mi hijo mayor tiene ya 15 años, y aún siento que tengo mucho que aprender.

Cómo madre, ¿qué es de lo que más orgullosa te sientes?

Esta pregunta me emociona. De lo que más orgullosa me siento es de echar la vista atrás y ver que lo he logrado. Que les he dado a mis hijos una infancia feliz, amorosa, serena, empática y sensible. Y lo digo con la boca super grande. Sé que lo he logrado porque les miro y me encanta las personas en las que se han convertido y en esto, sus papás han tenido mucho que ver. Esto me lo repito en mis días bajos: "Lucía, mira a tus hijos, lo has hecho bien".

¿Qué se van a encontrar el próximo 13 de noviembre en Madrid, en el evento 'Educar es todo', las madres y padres que asistan?

Se van a encontrar con un equipo de profesionales, expertos en educación y en infancia de los que van a extraer múltiples aprendizajes. Se van a emocionar, a reír (nos reímos mucho), a veces llorar, porque hay expertos que conectan contigo, con ese momento vital que estás viviendo, y te sacan las lágrimas. Y sobre todo, van a desarrollar una adicción, porque este evento engancha y te das cuenta de que esperas como agua de mayo el siguiente.