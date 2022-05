Vamos a proponerte un juego. Si tienes en casa hijos mayores de 10 años, proponles que completen esta frase: “Toxicidad fuera…”. Seguro que la gran mayoría te responde, canturreando: “Mala vibra fuera”. Y probablemente tú ni sepas cómo han hecho esta asociación. El responsable es el archifamoso streamer Ibai Llanos. ¿Ibai Llanos? ¿Quién es Ibai Llanos, debería saber quién es?, te estarás preguntando.

Ibai Llanos es uno de los streamers más famosos del mundo de Twitch y los eSports. Tiene una media de 83.000 espectadores en Twitch, picos de 200.000 y más de 60.000 suscriptores. Es, posiblemente, la persona más famosa de España en el ámbito streaming, ganador además por segundo año consecutivo del premio a streamer del año.

Ibai Llanos es una persona sensata

La trascendencia de Ibai está fuera de toda duda, como también lo está su gran influencia sobre los más jóvenes.

La buena noticia es que los mensajes que suele lanzar a sus seguidores son muy educativos, como este que fue aplaudido en Twitter por el propio Pau Gasol: "Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. Auronplay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que una persona no digáis, 'ah, me tenía que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no. Que no hagas eso", comentó Ibai Llanos en uno de sus directos. "Lo más importante es lo que tú quieras hacer con tu vida, y tus estudios y tu trabajo. No digas, 'no me gusta estudiar, este sistema es una mierda'. Bueno, pues es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre".

Entretener y, sí, también educar. Muy interesante esta reflexión de hace unos días. ¡Bravo, @IbaiLlanos! pic.twitter.com/RnZh61sHTu — Pau Gasol (@paugasol) 14 de octubre de 2021

En una ocasión fue de invitado al programa de Jordi Évole 'Lo de Évole' y reconoció que "me da miedo que los chavales tengan como objetivo ser streamer y vivir en esta casa”, porque sabe que su caso es excepcional.

Según contó: “animo a que prioricen sus estudios, pero no quiero quitarle el sueño a nadie. Siempre hay que intentarlo con algo seguro. Yo no hice esto hasta que tenía un trabajo fijo”. De hecho, cuenta a Évole que “la selectividad no se me dio mal pero me daba pánico decidir qué hacer”.

Ibai habla de la adicción a las pantallas

El streamer reconoce que en su adolescencia “me pasaba muchas horas con las pantallas, en mi peor época todo el día menos dormir”, algunas veces 16 horas al día. La situación económica en su casa no estaba bien. “Puede ser que me evadiera con los vídeos”, cuenta. Por eso, cuando Évole le pregunta qué diría a los padres preocupados porque sus hijos están enganchados a Internet o a videojuegos, les dice: “Si tu hijo solo hace eso, intentaría hablar con él y comprender por qué. Hay muchos chavales que lo usan como vía de escape, tal vez están sufriendo bullying, lo están pasando mal o no tienen amigos. Igual online es donde tienen sus amigos”.

Ibai lanza mensajes de motivación a los estudiantes

Con la Selectividad a la vuelta de la esquina, mucho ya están esperando el mensaje motivador de Ibai a través de redes, ya que es algo habitual en él. El último que lanzó fue en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso: "Piensa que empiezas una nueva vida, piensa que estás construyendo tu futuro, piensa que a lo mejor encuentras trabajo, piensa que a lo mejor te gusta la carrera, piensa que a lo mejor encuentras al amor de tu vida dentro de la clase de tu carrera, puede pasar".