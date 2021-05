La adolescencia es una etapa llena de cambios, a nivel físico, social y psicológicos. Tu cuerpo está cambiando muy rápido, estás pasando de ser un niño o una niña a convertirte en una persona adulta. Ahora que empiezas a tomar tus propias decisiones es bueno que conozcas qué hábitos te van a ayudar a desarrollarte correctamente, por eso aquí te dejo ocho consejos para cuidarte y sentirte mejor durante la adolescencia.

Consejo 1: Somos lo que comemos

Come alimentos reales, deja a un lado los ultra procesados y los azúcares. Evita las bebidas con gas, refrescos o bebidas azucaradas y prioriza el consumo de agua o zumos naturales. Toma snacks saludables en los almuerzos y meriendas como los boles de fruta, repostería casera, frutos secos, etc.

Consejo 2: Descansa, te vendrá bien

Si tienes que ir al colegio o instituto y quieres rendir al máximo tendrás que descansar lo suficiente, dormir menos de las horas recomendadas está asociado a problemas de atención, comportamiento y aprendizaje. La American Academy of Sleep Medicine aconseja dormir de 8 a 10 horas diarias a los adolescentes de 13 a 18 años para tener una salud y rendimiento óptimos .

Consejo 3: Evita el 'multitasking'

No estamos programados para hacer muchas tareas de manera simultánea, nos hace ser menos eficientes. Si estás viendo una película o una serie, no estés con el móvil, igual que si estás haciendo cosas de clase.

Consejo 4: Estrésate, pero contrólalo

Es normal sentir ansiedad ante los exámenes, pero no se puede ir de las manos. Si no eres capaz de manejar el estrés y concentrarte antes de un examen, una exposición oral, etc. prueba a practicar mindfulness, te ayudará a controlar los pensamientos desagradables, tranquilizarte y sentirte más relajado.

Consejo 5: Estudia bien, aprenderás mejor

Planifica el tiempo dedicado a los deberes, a los trabajos, al estudio y a las paradas para descansar; y lo más importante, ¡cúmplelo! Cuando estés más activo ponte con la tarea que más esfuerzo cognitivo requiere y al final del día haz las tareas más mecánicas, que requieran menos sacrificio.

Consejo 6: Hay tiempo para todo

Disfruta del ocio y tiempo libre, trata de sacar tiempo para estar con las personas que quieres, haz actividades que te agraden y te hagan sentir satisfacción.

Consejo 7: Pon en forma tu cerebro

Reservar un tiempo de cada día para la práctica de actividad física, liberarás dopamina, serotonina y noradrenalina, entre otros neurotransmisores y proteínas que influyen directamente en el aprendizaje. Al segregarse nos producen una gran sensación de bienestar y satisfacción, pero no solo eso, mejoran nuestra capacidad de concentración, la memoria, influyen en nuestra calidad de sueño y de descanso y nos ayudan a regular el estrés.

Consejo 8: Escúchate, acéptate y respétate

Deja entrar todas las emociones que llegan a ti, no las rechaces y si te resultan desagradables trata de gestionarlas. Eres la persona con la que más tiempo vas a pasar en la vida, trátate bien.