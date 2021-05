Eurovisión es un concurso televisivo que se celebra todos los años y donde participan intérpretes de distintos países de la Unión Europea. Este programa se lleva transmitiendo desde 1956 siendo el programa más antiguo que se transmite en todo el mundo, yo no soy muy fan de Eurovisión pero lo he visto algún año y este año decidí verlo también, la verdad es que ¡no me arrepentí para nada!

Los ganadores que fueron Italia, que llevaban ya varios años luchando para conseguir el micrófono de cristal y lo mismo por ejemplo con países como Francia, en los últimos años han trabajado muy duro por conseguir ganar el festival y este año casi lo consiguen, es cuestión de tiempo que acaben ganando.

Hablando sobre los ganadores, Manskin, me parecieron una propuesta diferente a lo que suele aparecer ya que a mi también me gusta mucho el género de rock y no se ve tanto en estos programas ya que suelen ser más comunes otros géneros musicales. Además, su originalidad llevando al escenario una actuación de concierto, la energía de la banda y sobre todo el carisma de su cantante, fueron factores que les acabaron haciendo ganar el premio.

Blas Cantó bordó la actuación

Otro país que me gustó mucho fue Finlandia y la verdad es que los 551 puntos que obtuvieron fueron muy merecidos, incluso la actuación de España no me pareció nada mala, creo que no se le puede poner ninguna pega , Blas Cantó bordó su actuación y consiguió transmitir lo que quería, hacer un homenaje a su abuela, cosa que me pareció muy bonita.

Es verdad que no quedamos en muy buen puesto y llevamos unos cuantos años donde no conseguimos remontar pero creo que si las canciones fueran algo más competitivas, la puesta en escena se preparase más y arriesgásemos más como hacen otros países, podríamos llegar a subir muchos puestos e incluso poder ganar algún año en el futuro.