Después de lo que te ha tocado vivir, la llegada de las vacaciones parece un regalo de vida. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no sé yo, ¿Tú que piensas? ¿Cómo has vivido todo esto? Confinamiento, mascarilla, falta de momentos con amigos y tantas restricciones, ¿podríamos decir que es lo peor que has vivido hasta el momento? ¿Qué decir si parte de tus amigos o familiares han sido afectados por esta crisis sanitaria y económica?

Veamos qué puedes hacer este verano. Parece que hay estudios que afirman que se han duplicado casos de ansiedad y depresión entre los adolescentes. ¿Conoces alguien cercano? Pasasteis un curso escolar de película de miedo y llegó: ¡El final del mismo!

Causas como la incertidumbre, el distanciamiento social, el abuso de las pantallas entre otras cosas, nos hace centrarnos en la búsqueda de la tranquilidad, estabilidad. ¿Qué puedes hacer este verano para recuperar actividades motivadoras?

Descargar tensión y superar el estrés

Lo primero es recuperarse por dentro, estar y sentirse bien. No solo llorar descarga las emociones y nos relaja, también escribir, dibujar o leer nos centra en el camino del bienestar. Actividades como lettering, cerámica, fotografía, confeccionar pulseras o anillos, pintar telas, bordar o hacer ganchillo, entre otras tantas.

Aprender algo útil te ayuda a desconectar, así que ponte a customizar ropas y calzados para darles un toque personal mientras recuperas algo que tienes, además de ordenar tus armarios. ¿Y por qué no aprender algún nuevo deporte que no habías practicado hasta el momento?

¿Sabes que hacer cosas con tus manos ayuda a superar el estrés, incluso el aburrimiento? Logras materializar lo que sientes en tus propias creaciones, que pueden ser para ti o para regalar a seres queridos.

Pon orden en tu habitación y queda con tus amigos

Demuestra a la sociedad que sí tienes mucho que ofrecer, comparte cosas que te gustan, seguro que lo desconocemos. Aprovecha, pon orden en tu vida comenzando por tu habitación, haz un cambio de cosas y decoración.

Es momento de cambiar cosas porque hemos vivido algo muy fuerte, que nos permite valorar quiénes son los verdaderos amigos. Deja el móvil a ratos, que ahí no te relacionas y haz lo posible por hacerlo cara a cara con los que te importan. La verdadera cura de la soledad es la amistad y la compañía, y este verano hay que estar a tope: cuidarla, respetarla y disfrutarla.

El sentido del humor y la buena música también ayudan. Escribe cuadernos con letras de canciones o crea las tuyas propias ¿tocas algún instrumento?

Planifica tu tiempo y pasa ratos con tu familia

Planifica para evitar problemas con tus padres. Comparte dónde te apetecerá ir, qué cosas quieres hacer y las horas que pueden contar contigo. Los conoces y sabes qué es lo que necesitan y esperan. Aunque sea complicado, planifica pasar tiempo juntos. Déjales claro que para estar juntos y disfrutar, no para quejarse ni reprochar. ¡Feliz verano, móntatelo a lo grande!