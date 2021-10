Hay muchas costumbres españolas que me encantan, de hecho, la mayoría de ellas me gustan. Solo hay un par con las que no estoy de acuerdo, pero ahora hablaré de una en concreto que genera bastante controversia: las corridas de toros.

La corrida de toros es una fiesta en la que se corren o lidian toros bravos, a pie o a caballo (rejoneo), en un recinto cerrado para tal fin, la plaza de toros.

Esta fiesta me parece bastante innecesaria, igual que cualquier tipo de maltrato animal. Hay toros que solo son criados para esto, otros que llevan con la excusa de "estar viejos". En cualquier caso, no puedo entender cómo es posible que haya gente que disfrute con el dolor de un animal, o cómo se queja cuando el toro le hace algo al humano.

El toro es un animal, no sabe lo que hace, solo quiere defenderse. No es culpa de él que, al estar rodeado de una afición y dando vueltas para atacar a alguien que le quiere atacar, tenga que defenderse y por ende hacer daño muchas veces.

Una costumbre mal vista desde otros lugares

No soy la única que piensa que esta costumbre es una atrocidad. Tengo amistades sobre todo en Latinoamérica, que se suelen quedar impactadas al saber que esta costumbre existe en un lugar tan bonito como España y se les quitan las ganas de venir aquí.

Estas personas piensan: "¿Por qué un lugar donde hay tantos dibujos de toros, los matan?, ¿por qué los usan como símbolos en banderas o en estatuas, pero luego acaban con su vida de una forma tan cruel?".

Me parece que ya llevamos muchos años con estas corridas como para seguir con ellas mucho tiempo más, sin entender que nunca va a ser entretenido matar a un animal y encima pagar por verlo hacer.

Opiniones muy diferentes

Aborrezco esta costumbre española y la voy a aborrecer siempre, igual que otras como el encierro de los Sanfermines.

Esta es mi opinión y sé que habrá muchas diferentes a la mía, pero me gustaría que por un momento lo penséis y os imaginéis el dolor de ese animal, rodeado de gente que lo termina matando por simple entretenimiento o por alguna excusa barata.