El verdadero descanso es aquél en el que no fuerzas tu cabeza y tan solo disfrutas de la situación. Ello no implica cerrar los ojos y dormir; solo lo encuentras cuando sabes lo que estás haciendo y no tienes dudas de qué es lo que quieres seguir haciendo. Eso es el descanso, aunque a veces llegue a ser agotador.

El ejemplo más claro lo podemos encontrar en algo tan simple como las vacaciones. Hay días que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida, aquel eterno y laborioso día donde vas de un lado a otro con los amigos, donde no sabes qué hora es y menos aún en qué día de la semana te encuentras. Lo único que sabes es que al día siguiente no podrás con tu alma, pero volverás a repetir el proceso. ¿Por qué?, sencillo: felicidad. Sí, así como lo lees; el cansancio se convierte en un pequeño peso comparado con la fuerza que ejerce el querer más adrenalina. No obstante, este esfuerzo y esta satisfacción llega a su fin y toca empezar con la rutina. ¿Por qué suena tan asfixiante?, ¿y si nos esforzamos para que no lo sea?

La felicidad se encuentra no solo en pasarlo bien, sino en pequeñas cosas como el despertarte un minuto antes de que suene la alarma, o que te den los buenos días allá donde vayas, incluso acciones tan simples como sonreír. En una época llena de negatividad y prisas es importante pararse y reflexionar sobre lo que nos hace felices. Porque lo que uno no quiere es morir, mirar atrás en el tiempo y darse cuenta de que no ha vivido.